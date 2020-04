Grupos de economia solidária do litoral sul da Bahia se unem contra a covid-19

Uma das regiões mais atingidas pela pandemia da covid-19 na Bahia, o litoral sul do estado tem visto diversos moradores se unirem na luta contra o coronavírus. Diversos grupo de economia solidária da região têm produzido equipamento de proteção individual para doar a profissionais de saúde de municípios como Maraú, Mascote, Santa Luzia e Uruçuca.

Entre os itens produzidos estão máscaras, aventais e toucas. Os grupos que estão na linha de frente da produção são a Associação dos Artesãos e Costureiras de Santa Luzia (Costurart), Associação Empório do Artesanato de Uruçuca e Serra Grande (Associarte), Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Maraú (Amatamuam), Associação Bordadeiras de Mascote e Grupo Familiar da Região dos Querinos – este último, do município de Itacaré.

Até a noite desta quarta (22), a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmava 200 casos confirmados do novo coronavírus na região.

Para produzir o material, as associações contam com o apoio do Centro Público de Economia Solidária da Bahia (Cesol) seccional Litoral Sul. Em contrato feito com as prefeituras destes municípios, elas atuam em uma rede solidária e, ao passo em que contribuem com a sociedade também têm como retorno o aporte para o próprio sustento.

Segundo o coordenador geral no Cesol Litoral Sul, Thiago Fernandes, a iniciativa vem num momento que carece de solidariedade e, sobretudo, reafirma o papel da economia solidária na sociedade. “É um trabalho de consolidação destes empreendimentos nos municípios, mostrando a força da economia solidária, seja nos momentos bons, fornecendo alimentos orgânicos, artesanatos para datas comemorativas ou até mesmo neste período de pandemia. Isso mostra a versatilidade que os empreendimentos têm durante as adversidades.”, destaca.

Alguns EPIs já foram entregues ao município de Maraú e, nos próximos dias, com a força tarefa das costureiras, o restante será enviado aos demais municípios.

