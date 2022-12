Guarda Civil contabiliza mais de 200 documentos perdidos no Festival Virada

A Guarda Civil Municipal (GCM) está com uma equipe atuando no Festival Virada Salvador fazendo a coleta, higienização e catalogação dos itens perdidos para serem devolvidos aos cidadãos. Até o início da tarde desta sexta-feira (30) já foram catalogados 214 documentos e, deste total, 17 já foram entregues.

O serviço está disponível na Arena Daniela Mercury, das 8h às 5h da manhã, na sala da Guarda Civil. Além de ir presencialmente na base da Guarda Civil, o cidadão também pode consultar no site da GCM a listagem, atualizada diariamente, com os nomes dos cidadãos no qual os documentos foram encontrados.

O coordenador de Ações de Prevenção à Violência da GCM, James Azevedo, alertou que quem for aproveitar o Festival Virada Salvador deve levar o mínimo de documentos possíveis, para evitar transtornos caso haja alguma perda. “É importante que o cidadão, assim que sentir falta do documento, procure a base da Guarda Civil para saber se o documento foi encontrado ou não. Essa é a prestação de um serviço para o público que está ali em um momento de diversão e que ele pode de imediato resgatar o documento. Também é uma forma da Guarda estar mais próxima da população ofertando o serviço com eficiência”, detalhou.