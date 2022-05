Guarda civil de SP põe saco de pó ao lado de homem negro, rendido com joelho no pescoço

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra agentes da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo rendendo um homem negro, de 56 anos, com o joelho em seu pescoço, e colocando um saco com pó perto dele. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (30).

As imagens foram compartilhadas nas redes sociais dos grupos Pastoral do Povo da Rua e o Grupo Tortura Nunca Mais. Os representantes dos movimentos sociais acreditam que os guardas "plantaram" o entorpecente para incriminar o homem injustamente. A identidade do homem não foi divulgada.

No vídeo, é possível ver que o homem reclama de dores no braço enquanto é contido pelos agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Atrás, a voz de uma mulher diz que os guardas são "folgados" e que a pessoa abordada só estava "indo trabalhar".

Em seguida, outro guarda desce da viatura do órgão segurando um saco branco. Ele se aproxima, pisa na perna do homem e o algema. Na sequência, entrega o pacote a um terceiro agente, que diz: "Não tinha nada, filhão? Não tinha nada?", diz o guarda, enquanto manuseia o saquinho.

Ao perceber que uma pessoa gravava a abordagem, o guarda mostra o pacote e diz para filmar aquilo também: "Aproveita que você está filmando, ó... aqui ó", fala o agente, mostrando o pacote.

Em nota ao g1, a GCM afirma que os agentes estavam patrulhando a região quando decidiram abordar um "homem com um volume suspeito na altura da cintura", que teria jogado "uma sacola no chão e tentou fugir, mas foi contido pelos agentes." Os guardas disseram que encontraram a sacola e viram que dentro dela "teria substâncias análogas a entorpecentes", e que apreenderam uma balança com o homem.

A Secretaria Municipal da Segurança Urbana de São Paulo divulgou nota justificando a abordagem, afirmando que foi feito uso moderado da força, "a fim de preservar a segurança dos agentes e do próprio infrator", que "tentou resistir à prisão". O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A Prefeitura da cidade informou ao portal que a vai apurar as denúncias de que os guardas agrediram o homem e teriam forjado o porte de droga.

O caso George Floyd

A mesma manobra foi utilizada pelo ex-policial Derek Chauvin contra George Floyd, que morreu asfixiado após a imobilização, em 2020. O caso gerou revoltas populares contra o racismo e a violência policial utilizada em abordagens de agentes públicos nos Estados Unidos. O método foi abolido por forças de segurança de diversos países após esse acontecimento.

Reprodução