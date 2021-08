Guarda Civil Municipal anuncia paralisação nesta quarta (1º)

Os guardas civis municipais vão realizar uma paralisação nesta quarta-feira (1º). Uma assembleia está prevista para ocorrer às 7h, na frente da sede do órgão, que fica na Avenida San Martin, no bairro de Fazenda Grande do Retiro. Atualmente, Salvador possui 1.282 guardas municipais.

A reivindicação da categoria é pela implantação de planos de cargos e carreira. "Inicialmente, a paralisação será de 24h, mas existe possibilidade de uma pausa maior, isso será decidido em assembleia, a depender da decisão da prefeitura. Eles alegam que a pandemia impediu uma análise sobre a implantação do plano de carreira, mas ele é de uma lei de 2014, com efeitos finais de 2016, são 5 anos passados", declarou Jeremias Silva, representante da categoria.

A lei à qual se refere o sindicato é a 13022/14, que exige a implantação do plano, além da convocação de novos concursados que já passaram pelos procedimentos admissionais. Dentre as funções estabelecidas pela lei, estão a de proteção de bens, serviços e logradouros públicos municipais, além de colaborar com a paz social e preservação dos patrimônios da cidade.

O titular da Semge, secretário de gestão Thiago Dantas, afirma que está em debate com o sindicato, mas que não é possível tomar decisões agora. “Temos mantido diálogo constante com o sindicato, com a própria guarda, e o objetivo é elaborar um plano que seja útil e, de fato, alavanque e melhore os serviços prestados pela guarda. De qualquer forma, não é possível fazer nada que tenha impacto esse ano”, antecipa Dantas.

Segundo ele, um plano de cargos e salários está sendo elaborado e discutido, com reuniões periódicas entre a equipe técnica da Secretaria. “Temos que passar por um filtro de padronização com os demais planos da prefeitura, fechar essa questão técnica, para depois pensar na questão do impacto que a prefeitura consegue absorver”, argumenta o secretário.

Thiago Dantas ainda enfatiza que essa discussão começou em 2019, mas foi interrompida pela pandemia do novo coronavírus. “Conversamos em 2019 sobre o plano, mas, em 2020, essa conversa parou. Vamos manter esse diálogo para construir um instrumento que seja aderente às necessidades da guarda e para o cidadão, que depende e se beneficia com o serviço prestado pela guarda”, conclui Dantas.

Procurada, a Guarda Civil Municipal não quis se posicionar, pois a assembleia só ocorrerá na quarta-feira (1º). “Estamos aguardando a realização da Assembleia, que será realizada amanhã, para verificar o que será deliberado e saber sobre a adesão”, informou.