Guarda Municipal apreende simulacro de arma de fogo no Campo Grande

A Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu um simulacro de arma de fogo durante a quinta noite do Carnaval em Salvador, na noite de segunda-feira (24), no circuito Osmar, no Campo Grande. Ao todo, o órgão registrou 241 atendimentos e nove ocorrências em mais uma noite de folia.

O simulacro foi apreendido quando uma equipe do Grupamento de Operações Especiais da GCM estava de patrulha na região, quando foi acionada por uma vítima que alegou ter tido o celular roubado.

Os guardas conseguiram alcançar o suspeito e encontraram o simulacro do revólver. Ambos foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia, acompanhado de um outro homem, que tentou evitar a condução do suspeito.

Durante o Carnaval, as equipes da GCM já registraram a apreensão de 2.365 objetos do tipo faca, considerados arma branca. O órgão atuou com ações preventivas e recuperou 301 documentos, identificação de 32.755 crianças e a distribuição de 6.522 materiais informativos.