Guarda Municipal dará curso gratuito de defesa pessoal para mulheres

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo (8), a Guarda Civil Municipal (GCM) promoverá atividades gratuitas nesta semana. A programação conta com palestras, cursos de defesa pessoal e momentos de lazer.

O curso de defesa pessoal e rodas de conversa acontecem nesta quarta (4) e sexta-feira (6), das 13h às 17h, no Centro de Referência Loreta Valadares (CRLV), nos Barris. A atividade é destinada a mulheres maiores de 18 anos.

Quem tiver interesse em participar deve se inscrever através dos telefones do CRLV, no número (71) 3235-4268; da Coordenadoria de Prevenção à Violência (Cprev), no (71) 3202-5313; ou do Centro de Atendimento à Mulher Soteropolitana Irmã Dulce (Camsid), no contato (71) 3611-6581.

Em quase quatro anos de iniciativa, cerca de 300 mulheres já foram capacitadas neste curso. O coordenador de Prevenção à Violência, André Rocha, pontua a importância da mulher saber sobre defesa pessoal.

“Há turmas em que as mulheres que não sofreram nenhum tipo violência passam a perceber, a partir dos depoimentos das vítimas participantes, quando começam as agressões. Elas compreendem e fazem daquela experiência um meio de sair da situação, aprendendo como obter ajuda antes que o problema se agrave”, completa Rocha.

Mais itens da programação

Ainda na programação, na sexta-feira (6), haverá uma apresentação da Cprev sobre prevenção da violência contra a mulher. O evento será às 15h, no Ministério Público Federal, no bairro do Doron.

Já no sábado (7), a partir das 9h, haverá uma ação com a presença da Banda de Música da GCM, na Escola Semente da Esperança, em Mussurunga I.