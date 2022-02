Guarda municipal é encontrado morto, sem roupas e com mãos amarradas em Salvador

O guarda municipal Tiago Duarte Banhara foi sequestrado e assassinado na madrugada deste sábado (5). O corpo dele foi encontrado com as mãos amarradas, sem roupas, nesta manhã, na avenida 29 de Março, em Salvador.

Tiago foi encontrado morto em avenida de Salvador

Tiago estava com a namorada em um bar em Vila de Abrantes, em Camaçari, na noite de sexta-feira (4), quando foi rendido por homens armados e colocado dentro de um carro.

Tiago foi morto a tiros. O corpo dele foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT)

Ele atuava atualmente no Grupo Especial de Motocicletas (GEM). "A GCM repudia este caso de violência e se solidariza com todos os colegas de farda, amigos e familiares, e acompanhará de perto as investigações para elucidação do fato", disse a corporação.

A Guarda Municipal de Salvador disse que nesse momento tem prestado apoio à família do agente. Não há informações sobre o sepultamento, nem sobre a namorada de Tiago, que estava com ele no momento do sequestro.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).