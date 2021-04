Guarda municipal é morto a golpes de facão durante briga no sudoeste baiano

Fotos: Reprodução/Folha do Vale

O guarda civil municipal Marivaldo Rosa, 55 anos, foi assassinado na tarde de sábado (10) no município de Licínio de Almeida, no sudoeste da Bahia.

O agente foi atacado com um facão após um desentendimento com um homem no distrito de Jurema.

Mesmo ferido, Marivaldo ainda tentou buscar socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar fez a preservação da área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Em seguida, o corpo de Marivaldo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para realização de exame de necropsia.

Segundo o site Folha do Vale, o autor do crime, que não teve o nome revelado, ainda não foi localizado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do crime.

Não há informações dia e local do sepultamento do guarda.