Guarda municipal morto em Brotas era suspeito de dois assassinatos

O guarda municipal Marcos Cardoso dos Santos, 38 anos, morto no final da manhã desta quinta-feira (22), era acusado de dois assassinatos e chegou a ser preso em 2017. Marcos foi baleado na entrada da região da Polêmica, no bairro de Brotas, em Salvador. O autor dos disparos conseguiu fugir. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o guarda atuava no departamento de posto patrimonial e integrava a corporação desde 2008.

O guarda municipal já era acusado de um assassinato ocorrido em 2012. Após audiência criminal deste caso, Pedro Santos Neves, que prestou testemunho do crime, foi morto a tiros. O crime aconteceu no dia 4 de setembro de 2017, em Cosme de Farias. De acordo com a polícia, a vítima já tinha sido ameaçada e foi morta pelo guarda Marcos Cardoso e por um outro homem. Marcos foi preso no dia 19 de setembro, acusado do assassinato de Pedro, de 26 anos.

Marcos teve o mandado de prisão temporária expedido pelo 2º Juízo da 1º Vara do Tribunal do Júri no dia 7 de setembro de 2017. Ele foi preso ao se apresentar, acompanhado do advogado, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Na época, a Guarda Municipal informou que ele não estava em serviço no momento dos dois crimes e que a instituição iria aguardar conclusão do inquérito e decisão judicial.

De acordo com informações constantes no pedido de Habeas Corpus nº 0024682-14.2017.8.05.0000, referente à morte de Pedro Santos Neves, em 21 de fevereiro de 2018, quando o pedido de habeas corpus foi julgado, Marcos já estava solto e também teve a prisão preventiva negada.

Foi aberto um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) pela Corregedoria da Guarda Municipal, que seria concluído após a finalização do processo judicial. Procurada pelo CORREIO, a GCM informou que Marcos foi absolvido pela Justiça em julho de 2019 e, não havendo condenação, o guarda retornou ao exercício da função.

O crime desta quinta

Marcos estava em uma motocicleta quando teria sido surpreendido por homens em um carro, que dispararam os tiros. A moto não foi levada, sendo deixada para trás pelos suspeitos. Segundo a Polícia Civil, a principal suspeita é de uma execução e a arma e o celular da vítima teriam sido levados por serem objetos de fácil comercialização. Marcos era casado e tinha filhos.

Um funcionário de um estabelecimento na rua onde aconteceu o crime disse que diversos tiros foram escutados. “Eu vi uma mulher correndo e logo em seguida os tiros. Foram muitos tiros mesmo”. Um dos disparos atingiu o vidro lateral de um carro que estava estacionado na rua. A polícia não informou quantas balas atingiram Marcos.

A 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi chamada, mas já encontrou Marcos sem vida. A área foi isolada e a Polícia Técnica foi acionada, diz a PM em nota. A Polícia Civil (PC) informou que Silc/DHPP foi acionado às 11h50 e que foram expedidas as guias periciais. O caso será apurado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos.

Buscas nas proximidades estão sendo efetuadas e também a coleta de informações. As imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos na rua do crime já foram solicitadas pela PC. Mais de 20 guardas municipais permaneceram no local mesmo após a retirada do corpo da vítima. Cerca de 10 viaturas da GCM chegaram ao local com coletes à prova de bala e armamento pesado.

Este foi o segundo caso envolvendo agentes da Segurança Pública nesta semana. Na última segunda-feira (19), o soldado da PM Leandro Cursino foi morto a tiros durante uma abordagem a suspeitos de cometerem um assalto na região do Resgate, no bairro do Cabula.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro