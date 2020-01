Guardador de carros é morto esfaqueado no Largo de Santana, no Rio Vermelho

O guardador de carros Admilson dos Santos, 39 anos, morreu esfaqueado na madrugada desta quarta-feira (1º) no Largo de Santana, no Rio Vermelho. Ele teve a morte confirmada no Boletim de Ocorrências da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) por volta das 2h50. Este foi o primeiro homicídio registrado em Salvador em 2020.

O crime aconteceu próximo ao quiosque de acarajé da Regina. O corpo da vitima segue no Instituo Medico Legal Nina Rodrigues (IMLRN), aguardando o reconhecimento e a liberação dos familiares para enterro.

Marcas de sangue estavam espalhadas pelo local onde o guardador de carros foi morto

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

De acordo com informações de moradores e curiosos que passavam no local, Admilson teve uma discussão com um indivíduo e acabou golpeado. Não há informações sobre o que teria motivado a briga entre os dois. As marcas de sangue e uma faca ensaguentada, possivelmente utilizada no momento do crime, continuavam no chão do local, na manhã desta quarta.

Uma faca de serra suja de sangue foi encontrada no local do crime

(Foto: Eduardo Dias)

Ainda segundo populares, a vitima chegou a correr, mas não resistiu aos ferimentos e caiu no meio da rua. Em nota, a Policia Militar informou que policiais da 12ª Companhia Independente de Policiamento Militar (CIPM/Rio Vermelho) foram acionados às 2h para verificar uma denúncia de homicídio no local.

Ainda conforme a PM, quando a equipe chegou ao local, isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção do corpo e realização de perícia. A Polícia Civil investigará o crime.