Guedes cita impactos da pandemia e diz que Brasil está ‘pronto para outra’

O ministro da economia, Paulo Guedes, afirmou em encontro com investidores que, em perspectiva econômica, o Brasil “está pronto para outra”. Guedes comentava os impactos causados pela pandemia e as consequências da Guerra da Ucrânia. O ministro foi um dos convidados da ExpertXP, um evento realizado em São Paulo e exclusivo para investidores.

"Tem muito país que se considera avançado e que não vai aguentar o tranco. O Brasil já sacudiu a poeira e está pronto para a briga de novo, se precisar", disse Guedes.

O ministro chamou os presentes a “olhar os fatos”, pois, segundo ele, “o barulho da política está infernal porque a democracia brasileira é vibrante e polarizada”.

“A verdade é o seguinte: crescimento econômico subindo, inflação descendo, desemprego descendo, investimentos aumentando. Esses são os fatos. Então, prestem atenção nos fatos e não desanimem", disse.”

Guedes negou que o governo tenha abandonado a responsabilidade fiscal, mesmo com os recentes dribles ao teto de gastos, a exemplo da aprovação da PEC que ampliou o auxílio Brasil e criou outros benefícios sociais no período eleitoral.

"Então você fala assim: vocês violaram o teto? A resposta: sim, nós violamos o teto. O teto é para impedir o crescimento do governo, porque nós somos liberais, nós queremos reduzir o peso do governo. Então o teto é para não deixar subir o governo. Aí chega uma doença, tem que transferir dinheiro para as pessoas. Eu estou fazendo o governo crescer? Não, estou dando um auxílio para os mais frágeis, enquanto a doença está aí ou enquanto a guerra da Ucrânia está aí, de forma que eles possam sobreviver", disse.