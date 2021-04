Guedes diz que longevidade 'quebrou' estado: 'Todo mundo quer viver 100 anos'

O Ministro da Economia, Paulo Guedes afirmou, nesta terça (27), que o Estado "quebrou". Na visão do ministro, será impossível atender a demanda crescente de atendimento na saúde.



"O Estado quebrou. Todo mundo vai procurar serviço público, e não há capacidade instalada no setor público para isso. Vai ser impossível", disse Guedes durante reunião do Conselho de Saúde Complementar.



Na visão do ministro, a longevidade dos brasileiros se tornou um problema para as contas públicas. "Todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130. Não há capacidade de investimento para que o Estado consiga acompanhar", disse o ministro.