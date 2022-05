Guedes retoma previsão de taxação de gigantes como Shopee, Shein e AliExpress

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a citar a possibilidade de taxação de plataformas de vendas digitais como Shopee, Shein e AliExpress. O governista criticou a atuação das varejistas, que são chamadas de “camelódromo virtual”. A atual legislação no Brasil estabelece a taxação apenas de produtos que ultrapassem os 50 dólares, desde que comercializados entre pessoas físicas.

“Nós queremos que a regra do jogo seja pelo menos igual pra todo mundo. Não pode um cara que está, claramente, fazendo fraude, que entra sem imposto, sem nada (…) É uma fraude porque ele falsifica o valor do bem (…)”, disse Guedes durante evento da Arko Advice com o Traders Club.

“O cara quer fazer comércio livre, passar por baixo da Receita Federal, atravessa a aduana, não paga encargo trabalhista, não tem salário-mínimo (…)”, completou.

Em fevereiro já havia sido anunciada a preparação de uma medida provisória para implementar a taxação às plataformas. O pedido foi encaminhado por empresários, sob a liderança de Luciano Hang, dono da Havan e apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro (PL). A expectativa era de que o documento fosse publicada e entrasse em vigor até o final de abril.