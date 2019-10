Guerra comemora sequência como titular e revela ajuste de posição

Titular nos dois últimos jogos do Bahia, o meia Guerra vive a expectativa de iniciar a sua terceira partida seguida com a camisa tricolor. No clube desde a pausa para a Copa América, ele comemora a sequência e diz que tem ajustado o posicionamento para render mais e ajudar o Esquadrão na busca por uma vaga na Copa Libertadores.

“Eu agradeço a confiança da comissão técnica e acho que consegui o meu espaço no jogo contra o Botafogo. Eu tinha falado com Roger sobre a minha movimentação e conseguimos encontrar o espaço que eu queria dentro do campo. No jogo anterior (contra o Corinthians), a minha movimentação não estava sendo a melhor e eu senti que consegui e agora estou mais confiante no que estou fazendo. É manter o ritmo do jogo, a sequência para seguir ajudando o time. Sabendo que tem jogadores que estão treinando bem, como Ronaldo, João Pedro, que joga nessa posição. Quem vai jogar tem que saber que vai fazer a movimentação que Roger está pedindo”, afirmou o meia.

Questionado sobre sua condição física, já que ainda não completou um jogo inteiro pelo tricolor, Guerra afirmou que está bem e que respeita as decisões do treinador durante as partidas. “Eu acho que minha condição física está boa, mas no decorrer dos jogos Roger precisa fazer alterações. Se eu jogar dez, 15 minutos, vou fazer o melhor. Eu respeito as decisões e sinto que estou melhorando a cada jogo. Sei que ainda tenho que melhorar mais para ajudar a equipe”, disse o venezuelano.

Nesta quinta-feira (3), o elenco do Bahia voltou aos treinos no Fazendão e Roger começou a esboçar o time que vai encarar o Athletico-PR, sábado, às 19h, na Fonte Nova. Em campo, o treinador repetiu a formação que venceu o Avaí por 2x0, na Ressacada, deixando claro que vai manter o esquema com dois volantes (Gregore e Flávio) e Guerra como meia de ligação.

Adaptado ao calor baiano, o venezuelano afirmou que conta com o apoio da torcida para ajudar o Bahia a se consolidar no G6 do Brasileirão. “Eu agradeço muito ao torcedor, quando eu cheguei ao Bahia todos mostraram apoio. Quando estou bem da cabeça, estou feliz, consigo fazer o meu trabalho bem. Sei que no dia a dia tenho que melhorar, mas agora é concentrar no campeonato, que é longo. Agradecemos pelo apoio do torcedor e vamos trabalhar mais continuar nessa pegada que estamos”, finalizou.