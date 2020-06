Gugu amante? Thiago Salvático era casado com outro homem, diz colunista

Uma reviravolta acaba de ocorrer na história do suposto relacionamento do chef de cozinha Thiago Salvático e Gugu Liberato, morto em 2019.

Semana passada, Thiago anunciou que desistiu de disputar na Justiça a herança bilionária do apresentador. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a razão da desistência foi que, na verdade, o chef de cozinha é casado.

Thiago se apresentou como o companheiro de Gugu durante a briga pela herança, mas, nesse tempo todo, o chef morou com outro homem. A separação entre Salvático e o verdadeiro marido só ocorreu na semana anterior à desistência.

O verdadeiro marido, que preferiu ainda não ter o nome revelado, diz ter sido vítima das mentiras e manipulação de Thiago. Pelas informações obtidas pelo colunista, o verdadeiro marido de Thiago está buscando o reconhecimento e a dissolução da união estável.

Para ele, Thiago inventava diversas histórias a fim de esconder e justificar as diversas viagens internacionais que fazia com Gugu.

Briga por herança

Na semana passada, Thiago Salvático desistiu de brigar pela herança de Gugu Liberato. À época, o chef desistiu por conta de motivos pessoais.

Em entrevista ao Fantástico, no mês passado, o chef de cozinha afirmou que a relação com Gugu era “baseada em amor”. Antes, na briga pela herança do apresentador, Salvático disse ter namorado Gugu desde 2011. “Foi uma relação de duas pessoas solteiras, baseada em muito amor, com comunhão de vidas, cumplicidade. E tenho muito orgulho”, declarou.

Gugu Liberato, umas das figuras mais icônicas da televisão brasileira, morreu em 22 de novembro do ano passado, aos 60 anos, após sofrer um acidente doméstico. Ele teria caído de uma altura de quatro metros na casa dele, localizada em Orlando, nos Estados Unidos, ao tentar arrumar o ar-condicionado.