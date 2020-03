Gugu cumprimentava Rose Miriam com beijo na boca, diz motorista do apresentador

Foto: Reprodução

A polêmica da relação entre Gugu Liberato e Rose Miriam teve um novo capítulo nesta quinta-feira (6). Apesar da família do apresentador garantir que o casamento dos dois era apenas de fachada, o motorista dele afirmou, segundo a colunista Fábia Oliveira, que os dois se cumprimentavam com um beijo na boca.

A declaração do motorista foi anexada ao processo em que Rose alega uma união estável para obter parte da herança deixada por Gugu. David Coimbra do Santos, 33, foi contratado pelo apresentador em 2010 e trabalhou para ele, Rose e os três filhos na casa da família em Barueri, São Paulo.

“Antonio Augusto visitava com frequência os quatro, era muito atencioso e carinhoso. Cumprimentavam com beijos na boca Antonio Augusto e Rose Miriam. Em todos os locais que iam eram recebidos como mulher e filhos de Gugu”, diz David Coimbra dos Santos durante o depoimento.

O profissional ainda citou o período em que Rose morou com os filhos no Rio de Janeiro. “Moramos meses no estado do Rio de Janeiro. E apesar da distância, os finais de semana que os quatro não viajavam para São Paulo, Antonio Augusto viajava para o Rio de Janeiro. Os almoços no Rio eram servidos no restaurante Picanha. As reservas eram feitas para Gugu, sua mulher e filhos. Antonio Augusto demonstrava cuidado e ciúmes por Rose Miriam. Se falavam diversas vezes por dia pelo telefone”, finalizou ele.

Conta conjunta

De acordo com o advogado de Rose, Nelson Wilians, ela e o apresentador tinham uma conta conjunta nos Estados Unidos e isso seria mais um fator que comprovaria a união estável pedida por ela.

Segundo o advogado, essa é apenas uma das provas para mostrar que os dois eram uma família. Há outras, de acordo com Wilians. Rose pede na Justiça o direito a 50% da herança de Gugu Liberato. O advogado não quis dizer se as provas já foram entregues ou se isso ainda seria feito. O caso segue em segredo.

A Justiça de São Paulo decidiu, no fim de fevereiro, manter a redução da pensão paga a Rose Miriam di Matteo, 52, viúva do apresentador Gugu Liberato, morto em novembro passado, em Orlando, nos Estados Unidos. A informação foi dada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada ao F5 pelo advogado dela.

O valor da pensão tinha passado de R$ 100 mil para US$ 10 mil (cerca de R$ 42 mil), no início do mês, pelo desembargador Galdino Toledo, da 9ª Câmara de Direito Privado de São Paulo. Rose então apresentou recurso.

A família de Gugu, por meio de sua assessoria jurídica, diz que não tem conhecimento [sobre a conta conjunta e a fase atual do processo] e não pode se manifestar sobre assuntos em discussão judicial, sob pena de crime de violação de sigilo judicial.