Guia da Série B: competição mais importante do Vitória começa hoje

Maior desafio do Vitória no ano, a Série B começa nesta sexta-feira (26). Os quatro primeiros meses do Leão foram para esquecer: recém-rebaixado, o time enfrentou eliminações precoces em todas as três competições que disputou. Na Copa do Brasil e no Campeonato Baiano, sequer passou da primeira fase. Na Copa do Nordeste, alcançou as quartas de final, sofreu uma goleada por 4x0 frente ao Fortaleza e deixou o torneio sem vencer um jogo sequer.



Os desastres no futebol culminaram na saída antecipada do presidente Ricardo David. Nova eleição foi convocada e Paulo Carneiro, antigo conhecido da torcida, assumiu o clube quarta-feira (24), a três dias da estreia.



O Vitória não joga hoje. A estreia rubro-negra está marcada para sábado (27), às 11h, contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Mas a Série B abre os seus trabalhos logo mais, às 19h15, com Operário-PR x América-MG e Brasil de Pelotas x Bragantino. Às 21h30 tem Sport x Oeste e São Bento x Atlético Goianiense.

>>Veja a tabela completa da Série B



Esta edição da Série B terá novidades importantes na questão orçamentária. O que se destaca é que pela primeira vez as cotas de transmissão serão divididas de forma igualitária para os 20 clubes. Além disso, a “cláusula paraquedas” que era paga aos clubes recém-rebaixados estão extintas. Se ela ainda existisse, o Vitória receberia neste ano o mesmo valor que ganhou na Série A de 2018 - R$ 43 milhões. Com a redução, caiu para cerca de R$ 9 milhões.

Vitória é um dos três nordestinos nesta Série B (Foto: Mauricia da Matta/EC Vitória)

Mapa

Esta será a edição com menos clubes nordestinos na história da Série B desde que a competição adotou o formato por pontos corridos em 2006. Vitória, Sport e CRB representam a região. No ano passado, eram quatro participantes nordestinos e dois deles conseguiram o acesso: Fortaleza e CSA. O Sampaio Corrêa acabou rebaixado e só o CRB se manteve.

O estado com mais representantes é São Paulo, com seis times, entre eles o primeiro adversário do Vitória: Botafogo, Bragantino, Guarani, Oeste, Ponte Preta e São Bento. Logo depois vem o Paraná com quatro: Operário, Paraná, Coritiba e Londrina. Completam a lista os estados de Santa Catarina e Goiás com duas equipes cada um, além de Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Alagoas e Mato Grosso fechando a lista com um representante. Ao todo, dez estados brasileiros estão representados.

Uma curiosidade geográfica é que metade dos times que disputam o torneio estão sediados no interior do Brasil e a outra metade está espalhada pelas capitais.

Entre os estádios, o maior de todos é a Arena Pantanal, construída para a Copa do Mundo de 2014 e com capacidade para receber até 45 mil espectadores. Quem manda os jogos por lá é o Cuiabá, que contratou o meia Escudero após o argentino não acertar seu retorno ao Vitória em uma negociação conturbada.

Do outro lado, os dois menores estádios são o Hermano Krüger, do Operário, no município paranaense de Ponta Grossa, com capacidade para 10,6 mil pessoas, e o Antonio Accioly, do Atlético Goianiense, que recebe até 10,5 mil espectadores.

O Barradão é um dos seis estádios que conseguem receber pelo menos 30 mil torcedores por jogo. Juntam-se ao santuário do rubro-negro a Ilha do Retiro (Sport), Couto Pereira (Coritiba), Estádio do Café (Londrina) e Arena Barueri (Oeste), além da já citada Arena Pantanal (Cuiabá). Palco da estreia do Leão, o estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, comporta 29 mil.

Esta será uma Série B com muitos times que conhecem bem a competição, inclusive com tradição de vencê-la. Nove entre as 20 equipes já conseguiram o título. O Sport é o único entre os nordestinos: foi campeão em 1990.

Última vez que o rubro-negro visitou a Série B foi há 4 anos (Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO) Kanu comemora acesso do Vitória em 2015 (Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO) Torcida fez mosaico na Fonte Nova para jogo do acesso em 2015 (Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO) De volta neste ano, Victor Ramos participou da campanha do acesso rubro-negro em 2012 (Arisson Marinho/Arquivo CORREIO) Elenco comemora acesso de 2012 no Barradão (Arisson Marinho/Arquivo CORREIO) Em 2012, Ivete chegou ao Barradão de helicóptero para participar da festa do acesso (Arisson Marinho/Arquivo CORREIO)

Última vez que o rubro-negro visitou a Série B foi há 4 anos (Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO) Kanu comemora acesso do Vitória em 2015 (Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO) Torcida fez mosaico na Fonte Nova para jogo do acesso em 2015 (Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO) De volta neste ano, Victor Ramos participou da campanha do acesso rubro-negro em 2012 (Arisson Marinho/Arquivo CORREIO) Elenco comemora acesso de 2012 no Barradão (Arisson Marinho/Arquivo CORREIO) Em 2012, Ivete chegou ao Barradão de helicóptero para participar da festa do acesso (Arisson Marinho/Arquivo CORREIO)

Formato

Desde 2006 a Série B funciona do jeito atual: 20 times se enfrentam em turno e returno e ao final os quatro melhores sobem para a primeira divisão do futebol brasileiro. Já aos quatro piores, resta o rebaixamento para a Série C.



O CORREIO elaborou um guia apresentando o Vitória e os 19 times que ele terá pela frente. O guia está dividido em três blocos: o primeiro com os times que foram rebaixados da Série A, o segundo com quem já estava na Série B e o último com aqueles que conseguiram o acesso através da Série C em 2018.

Guia da Série B BLOCO 1: OS REBAIXADOS

AMÉRICA-MG

Nome: América Futebol Clube

Fundação: 30/04/1912 | Cidade: Belo Horizonte-MG

Apelido: Coelho

Estádio: Arena Independência | Capacidade: 23 mil pessoas

Treinador: Givanildo de Oliveira

"Rei do acesso", Givanildo é o técnico do América-MG (Foto: Mourão Panda/América)

PARANÁ

Nome: Paraná Clube Brasil

Fundação: 19/12/1989 | Cidade: Curitiba-PR

Apelido: Gralha Azul

Estádio: Durival Britto (Vila Capanema) | Capacidade: 17.140 pessoas

Treinador: Matheus Costa

Matheus Costa foi apresentado na quinta-feira (25). Novo treinador substitui Dado Cavalcanti, que assumiu o time sub-23 do Bahia (Foto: Reprodução/Twitter Paraná Clube)

SPORT

Nome: Sport Club do Recife

Fundação: 13/05/1905 | Cidade: Recife-PE

Apelido: Leão da Ilha

Estádio: Ilha do Retiro | Capacidade: 30 mil pessoas

Treinador: Guto Ferreira

Guto Ferreira, ex-Bahia, foi campeão pernambucano com o Sport (Foto: Anderson Stevens/Sport Recife)

VITÓRIA

Nome: Esporte Clube Vitória

Fundação: 13/05/1899 | Cidade: Salvador-BA

Apelido: Leão

Estádio: Barradão | Capacidade: 30.618 pessoas

Treinador: Claudio Tencati

Com novo presidente, Vitória espera reformulação completa para fazer bonito na Série B (Foto: Mauricia da Matta/EC Vitória)



BLOCO 2: QUEM FICOU

ATLÉTICO-GO

Nome: Atlético Clube Goianiense

Fundação: 02/04/1937 | Cidade: Goiânia-GO

Apelido: Dragão

Estádio: Estádio Antonio Accioly | Capacidade: 10.500 pessoas

Treinador: Wagner Lopes

Campeão goiano após vencer o rival Goiás nos dois jogos, o Atlético mira uma boa Série B (Foto: Paulo Marcos/ACG)

BRASIL DE PELOTAS

Nome: Grêmio Esportivo Brasil

Fundação: 07/01/1911 | Cidade: Pelotas-RS

Apelido: Xavante

Estádio: Bento Freitas | Capacidade: 13 mil pessoas

Treinador: Rogério Zimmermann

Rogério Zimmermann assumiu o Xavante pela quarta vez na carreira (Foto: Jonathan Silva/GEB)

CRB

Nome: Clube de Regatas Brasil

Fundação: 20/09/1912 | Cidade: Maceió-AL

Apelido: Galo

Estádio: Rei Pelé | Capacidade: 19 mil pessoas

Treinador: Marcelo Chamusca

Treinador do Vitória no início da temporada, Marcelo Chamusca está no CRB (Foto: Gustavo Henrique/CRB)

CORITIBA

Nome: Coritiba Foot Ball Club

Fundação: 12/12/1909 | Cidade: Curitiba-PR

Apelido: Coxa Branca

Estádio: Couto Pereira | Capacidade: 40 mil pessoas

Treinador: Umberto Louzer

Rodrigão, ex-Bahia, foi artilheiro do Campeonato Paranaense pelo Coritiba. Contudo, o Coxa sequer chegou à final (Foto: Reproducão/Instagram)

CRICIÚMA

Nome: Criciúma Esporte Clube

Fundação: 13/05/1947 | Cidade: Criciúma-SC

Apelido: Tigre

Estádio: Heriberto Hülse | Capacidade: 19 mil pessoas

Treinador: Gilson Kleina

Gilson Kleina bateu na trave com a Ponte Preta em 2018 e agora comanda o Criciúma na Série B (Foto: Juan Mabromata/AFP)

FIGUEIRENSE

Nome: Figueirense Futebol Clube

Fundação: 12/06/1921 | Cidade: Florianópolis-SC

Apelido: Figueira

Estádio: Orlando Scarpelli | Capacidade: 19.500 pessoas

Treinador: Hermerson Maria

Ex-São Paulo, o goleiro Dênis é um dos nomes de destaque do Figueirense (Foto: Matheus Dias/FFC)

GUARANI

Nome: Guarani Futebol Clube

Fundação: 02/04/1911 | Cidade: Campinas-SP

Apelido: Bugre

Estádio: Brinco de Ouro | Capacidade: 29 mil pessoas

Treinador: Vinícius Eutrópio

Recém-contratado, técnico Vinícius Eutrópio fará seu primeiro jogo justamente na estreia do Guarani pela Série B (Foto: Leticia Martins/Guarani Futebol Clube)

LONDRINA

Nome: Londrina Futebol Clube

Fundação: 05/04/1956 | Cidade: Londrina-PR

Apelido: Tubarão

Estádio: Estádio do Café | Capacidade: 36 mil pessoas

Treinador: Roberto Fonseca

Artilheiro da Série B 2018 com 17 gols, Dagoberto continua no Londrina e fez gol contra o Bahia no último jogo pela Copa do Brasil (Foto: Gustavo Oliveira/Londrina EC)

OESTE

Nome: Oeste Futebol Clube

Fundação: 25/01/1921 | Cidade: Barueri-SP

Apelido: Rubrão

Estádio: Arena Barueri | Capacidade: 31 mil pessoas

Treinador: Renan Freitas

Oeste manda seus jogos na Arena Barueri, um dos maiores estádios desta Série B (Foto: Divulgação)

PONTE PRETA

Nome: Associação Atlética Ponte Preta

Fundação: 11/08/1900 | Cidade: Campinas-SP

Apelido: Macaca

Estádio: Moisés Lucarelli | Capacidade: 19 mil pessoas

Treinador: Jorginho

Outro técnico com passagem pelo futebol baiano é Jorginho, que comanda a Ponte Preta (Foto: Álvaro Jr/PontePress)

SÃO BENTO

Nome: Esporte Clube São Bento

Fundação: 14/09/1913 | Cidade: Sorocaba-SP

Apelido: Azulão

Estádio: Walter Ribeiro | Capacidade: 12.525 pessoas

Treinador: Doriva

São Bento tem várias figurinhas que passaram pelo futebol baiano, como o técnico Doriva (foto), os laterais Régis Souza e Mansur, os volantes Feijão e Fábio Bahia e os atacantes Zé Roberto e Alecsandro (Foto: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO)

VILA NOVA

Nome: Vila Nova Futebol Clube

Fundação: 29/06/1943 | Cidade: Goiânia-GO

Apelido: Colorado

Estádio: Estádio Olímpico | Capacidade: 13.500 pessoas

Treinador: Eduardo Baptista

Aos 39 anos, Danilo é destaque do Vila Nova (Foto: Douglas Monteiro/VNFC)

BLOCO 3: QUEM SUBIU

BOTAFOGO-SP

Nome: Botafogo Futebol Clube

Fundação: 12/12/1918 | Cidade: Ribeirão Preto-SP

Apelido: Pantera Negra

Estádio: Santa Cruz | Capacidade: 29 mil pessoas

Treinador: Roberto Cavalo

Botafogo-SP será o primeiro adversário do Vitória no campeonato (Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo)

BRAGANTINO

Nome: Clube Atlético Bragantino

Fundação: 08/01/1928 | Cidade: Bragança Paulista-SP

Apelido: Braga

Estádio: Nabi Abi Chedid | Capacidade: 17 mil pessoas

Treinador: Antônio Carlos Zago

Thiago Ribeiro foi contratado pelo Bragantino para disputa da Série B. Clube paulista tem patrocínio da Red Bull e promete montar time para subir (Foto: Reprodução/CA Bragantino)

CUIABÁ

Nome: Cuiabá Esporte Clube

Fundação: 12/12/2001 | Cidade: Cuiabá-MT

Apelido: Peixe Dourado

Estádio: Arena Pantanal | Capacidade: 45 mil pessoas

Treinador: Itamar Schülle

Campeão mato-grossense, Cuiabá terá Escudero, ex-Vitória, para disputa da Série B (Foto: Reprodução/AssCom Dourado)

OPERÁRIO

Nome: Operário Ferroviário Esporte Clube

Fundação: 01/05/1912 | Cidade: Ponta Grossa-PR

Apelido: Fantasma

Estádio: Germano Krüger | Capacidade: 10 mil pessoas

Treinador: Gerson Gusmão

Operário foi campeão da Série C em 2018 (Foto: Reprodução/Operário Ferroviário EC)





*Com supervisão do editor Herbem Gramacho