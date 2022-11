Guia: Listamos tudo o que você precisa saber sobre o Enem 2022 antes de sair de casa

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo (13). Somente na Bahia, 258.861 estão inscritos para realizar a prova. Abaixo, veja um guia com tudo que você precisa saber antes de sair de casa.

Pra que serve o Enem?

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes, ao término da educação básica. Foi instituído em 1998 e, desde 2009, é utilizado como mecanismo de acesso à educação superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Hoje tem prova de quê?

Hoje, os candidatos respondem questões sobre Linguagens, códigos e suas tecnologias, Ciências humanas e suas tecnologias, e fazem a Redação. São sempre 45 questões em cada área do conhecimento. Já no domingo que vem, dia 21, será a vez das questões de Ciências da natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias.



Horários

Neste domingo (13), os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h. O início das provas será às 13h30 e o término às 19h. Já no segundo domingo, dia 21, os horários serão os mesmos para abertura, fechamento e início das provas, mas o término será às 18h30. Vale ressaltar que o Enem segue o horário de Brasília e os estudantes que chegam atrasados não podem realizar o exame, portanto, é bom chegar cedo. O candidato também não pode começar a prova antes da autorização do chefe de sala ou será eliminado.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o tempo mínimo de permanência na sala é de duas horas e o participante que sair antes disso será eliminado. Já o caderno de questões, que os alunos podem levar para conferir o gabarito posteriormente, só poderá ser levado pelos candidatos que deixarem as salas faltando 30 minutos para o término da prova.

Local de prova

O local de prova foi informado no cartão de confirmação da inscrição e pode ser conferido na página do participante, onde o candidato pode fazer login com o CPF e senha, informações que foram criadas no momento de inscrição. Caso o candidato tenha esquecido a senha, não precisa se desesperar, existem diversas formas de recuperar a conta: por meio do aplicativo Gov.br, de bancos credenciados, do internet banking de bancos conveniados, por e-mail ou por mensagem de texto (SMS). O participante deve selecionar uma das alternativas para gerar uma nova senha.

O que devo levar?

É obrigatório que o participante leve caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, documento de identificação válido, físico ou digital, e máscaras de proteção contra a covid-19 em municípios que ainda exigem o seu uso em ambientes fechados. Em Salvador, o uso do item de segurança é opcional. Também é aconselhável que o estudante leve o cartão de confirmação de inscrição, obtido através do login da página do participante.

O candidato precisa apresentar um dos seguintes documentos para poder realizar o exame: Cédulas de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados; Carteira de Registro Nacional Migratório; Documento Provisório de Registro Nacional Migratório; identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenham validade como documento de identidade; passaporte; ou Carteira Nacional de Habilitação.

Como novidade para este ano, o Inep também incluiu os documentos digitais e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital como válidos para identificação do participante, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais. Capturas de telas não serão aceitas.

Pode levar comida?

Os estudantes podem levar garrafas de água e lanches como pãezinhos, biscoitos, chocolates e frutas, por exemplo. A comida feita em casa deve ser colocada em uma vasilha transparente. O alimento que for comprado pronto não precisa ser retirado da embalagem. Quem não permitir que o fiscal vistorie o alimento pode resultar em eliminação.



O que é proibido?

Antes de entrar na sala, o candidato vai receber um envelope porta-objetos para guardar todos os itens proibidos. O envelope deve ficar abaixo da carteira, com eletrônicos desligados. É bom ficar atento ao celular, visto que alguns podem tocar o alarme mesmo quando desligados. Se o aparelho tocar durante a prova, o candidato será eliminado.

O candidato não pode portar os seguintes itens fora do envelope: declaração de comparecimento impressa; óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares; caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos; livros, manuais, impressos, anotações; protetor auricular.

Relógio de qualquer tipo; quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similares; alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico; fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens; quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova; e também é proibido portar bebidas alcoólicas e usar drogas ilícitas ou cigarros e outros derivados do tabaco no local de provas.

O participante será eliminado se tiver em posse de qualquer um desses objetos proibidos.



Vai ter ônibus extra?

Vai! A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) preparou uma operação especial de transporte. Para os dois domingos de prova, 13 e 20 de novembro, serão disponibilizados, das 10h às 18h, 320 ônibus para reforçar 137 linhas que atendem os principais locais de prova na cidade.

O BRT irá funcionar normalmente, das 6h às 22h, com intervalos de dez minutos entre os ônibus. Já os ascensores estarão fechados, com exceção do Elevador Lacerda, que irá funcionar das 7h às 19h. A travessia Plataforma – Ribeira também vai funcionar normalmente, das 6h30 às 18h30.

A Semob recomenda aos estudantes que confiram o local de prova com antecedência e utilizem os aplicativos de mobilidade disponibilizados em Salvador – Cittamobi e Moovit – para conferir as linhas e os horários dos ônibus, buscando evitar atrasos nos dias de prova. Os agentes da Semob e prepostos das empresas de ônibus estarão em locais estratégicos para orientar os usuários.

Confira abaixo as linhas de ônibus que serão reforçadas para o Enem:

Código

LINHAS OTTRANS

116

Lapa x HGE

136

Lapa x Chame Chame

137

Lapa x Barra Avenida/Barra

138

Lapa x Garibaldi/Ondina

140

Lapa x Rio Vermelho (Cardeal da Silva)

301

Terminal Acesso Norte x Alto do Peru

310

Barroquinha x Aeroporto

331

Fazenda Grande Retiro x Abaeté/Itapuã

332

Fazenda Grande Retiro x Estação da Lapa

333

Fazenda Grande Retiro x Barroquinha/Brotas

354

Terminal Acesso Norte x Capelinha

403

Lapa x Caixa D'Água

417

IAPI x Lapa

427

IAPI x Itaigara

518

Sussuarana/CAB x Engenho Velho de Brotas

903

Lapa x Boca do Rio

933

Doron/Rio das Pedras x Praça da Sé

1005

Itapuã/Praia de Flamengo

1007

Lapa x Terminal Aeroporto/Jardim das Margaridas

1024

Terminal Aeroporto x Jardim das Margaridas

1026

Estação Mussurunga x Fazenda Grande I/Boca da Mata

1035

Aeroporto x Praça da Sé (via Garibaldi)

1036

Estação Mussurunga x Fazenda Grande/Jaguaribe Cajazeira VIII

1048

Estação Mussurunga x Mussurunga II Setor H/I

1062

Estação Mussurunga/Hospital Central x Cabula

1067

Estação Mussurunga x Bosque das Bromélias

1073

Estação Mussurunga x Cajazeira XI

1102

Cabula VI x Lapa

1107

Terminal Acesso Norte x Tancredo Neves

1118

Terminal Acesso Norte x São Gonçalo

1123

Terminal Acesso Norte x Saboeiro/Estação Imbuí

1130

Cabula VI x Ondina

1131

Cabula VI x Sieiro R1

1133

Terminal Acesso Norte x Pernambués

1141

Cabula VI x Ribeira R1

1142

Cabula VI x Ribeira R2

1143

Terminal Acesso Norte x Barroquinha

1144

Terminal Acesso Norte x São Joaquim/Comércio

1145

Terminal Acesso Norte x Ribeira

1154

Terminal Acesso Norte x Barbalho/Macaúbas

1156

Terminal Acesso Norte x Largo do Tamarineiro/Santa Mônica

1158

Terminal Acesso Norte x Conjunto Guilherme Marback/Estação Imbuí

1203

Tancredo Neves x Campo Grande

1207

Tancredo Neves x Pituba

1215

Engomadeira x Lapa

1220

Mata Escura x Pituba

1225

Sussuarana-Lapa (Via Vasco da Gama)

1229

Terminal Acesso Norte x Novo Horizonte/Sussuarana

1230

Sussuarana x Barra R1

1231

Sussuarana x Barra R2

1238

Jardim Santo Inácio x Pituba

1239

Mata Escura x Barra

1245

Mata Escura x Estação Pirajá

1247

Estação Pirajá /Conjunto Arvoredo x Imbuí

1303

Castelo Branco x Terminal Campo Grande

1305

Castelo Branco x Pituba

1320

Pau da Lima x Nordeste

1327

Estação Pirajá x Baixa dos Sapateiros

1340

Estação Pirajá x Barra 1

1341

Estação Pirajá x Barra 2

1347

Estação Pirajá x Pituba

1352

Estação Pirajá x Fazenda Grande II/III R2

1363

Pau da Lima x Aeroclube via Terminal Pituaçu

1364

Estação Pirajá x Ceasa/Pedreira (Coração de Maria)

1372

Jardim Nova Esperança/Vilamar x Comércio/Lapa

1376

Estação Pirajá x Águas Claras

1383

Estação Pirajá x Creche/Castelo Branco

1386

Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/Sete de Abril x Barra

1388

Estação Pirajá x Barra 3

1389

Nova Brasília/Jardim Nova Esperança x Estação Pirajá

1405

Estação Pirajá x Cajazeira VIII

1407

Estação Pirajá x Cajazeira X

1413

Boca da Mata - Lapa



Código

LINHAS PLATAFORMA

125

Parque São Cristóvão x Barroquinha/Terminal da França

201

Ribeira x Campo Grande

213

Ribeira x Federação

216

Ribeira x Lapa

218

Ribeira x Pituba

219

Ribeira x Rodoviária

221

Ribeira x Barbalho/Garcia

302

Boa Vista de São Caetano/Capelinha x Campo Grande

325

Marechal Rondon x Estação Pirajá

345

Boa Vista de São Caetano/Capelinha x Pituba

355

Boa Vista de São Caetano x Estação Pirajá

420

Lapa x Pau Miúdo

503

Lapa x Brotas

530

Lapa x Cosme de Farias

713

Santa Cruz x Calçada/Bonfim

715

Lapa x Santa Cruz

728

Ribeira x Nordeste

1018

Alto do Coqueirinho x Campo Grande

1041

Estação Mussurunga x Mussurunga I/ Setor G/C

1046

Estação Mussurunga x Parque São Cristóvão

1049

Estação Mussurunga x Alto do Coqueirinho

1053

Estação Mussurunga x Barra 3

1055

Estação Mussurunga x Ribeira/São Joaquim

1061

Estação Mussurunga x Brotas

1077

Estação Mussurunga x Km 17

1078

Estação Mussurunga x Stella Mares

1079

Estação Mussurunga x Praia do Flamengo

1318

Estação Pirajá x Plataforma/São João do Cabrito

1342

Estação Pirajá x Bonfim/Ribeira

1394

Estação Pirajá x Valéria R 1

1395

Estação Pirajá x Valéria R 2

1502

Pirajá/RN x Brotas

1505

Pirajá/RV x Barra

1508

Pirajá/RV x Pituba

1511

Conjunto Pirajá 1 x Engenho Velho da Federação

1521

Conjunto Pirajá 1/RN x Estação Pirajá

1522

Pirajá/RV x Estação Pirajá

1533

Fazenda Coutos x Lapa

1534

Vista Alegre x Pituba

1535

Vista Alegre x Ribeira

1550

Alto de Coutos x Estação Pirajá

1555

Vista Alegre/Hospital do Subúrbio x Estação Pirajá

1568

Vista Alegre/Fazenda Coutos x Barra

1604

Base Naval/São Thomé/Esc. Menores x Lapa

1606

Paripe x Baixa dos Sapateiros/Barroquinha

1607

Paripe x Barra

1608

Paripe x Ribeira

1611

Paripe x Pituba

1612

Paripe x Rodoviária

1614

Mirantes de Periperi x Itaigara

1615

Plataforma x Lapa

1616

Plataforma x Pituba

1625

Paripe x Aeroporto

1627

Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Lapa

1628

Rio Sena x Lapa

1633

Mirantes de Periperi x Ondina

1634

Alto de Coutos x Pituba

1636

Mirantes de Periperi x Boca do Rio/Via BR 324

1637

Mirantes de Periperi x Boca do Rio

1643

Fazenda Coutos x Pituba

1647

Estação Pirajá x Alto do Cabrito

1651

Base Naval/São Thomé x Lapa

1666

Estação Pirajá x Tubarão/Lagoa da Paixão

1669

Rio Sena/ Alto de Santa Terezinha x Campo Grande





Programação do Enem

13 de novembro

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas

e redação.

20 de novembro

45 questões de matemática

e 45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30