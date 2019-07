Guia: tudo sobre Bahia x Grêmio pela Copa do Brasil

A expectativa demonstrada pela torcida do Bahia em relação ao confronto desta quarta-feira (17) contra o Grêmio é compatível com o momento histórico: o tricolor baiano nunca chegou à semifinal da Copa do Brasil e é justamente isso que estará em jogo a partir das 19h15, na Fonte Nova, na partida de volta das quartas de final. Para classificar, o Esquadrão precisa quebrar outro tabu, pois jamais eliminou o time gaúcho, em três encontros anteriores. O CORREIO compilou informações úteis ao torcedor neste guia, que contém detalhes do jogo, da competição, venda de ingressos e transmissão.

Prováveis escalações:

Como é normal antes de jogos decisivos, os técnicos Roger Machado e Renato Gaúcho realizaram treinos fechados à imprensa na véspera. No entanto, fora eventual surpresa, não há muito o que esconder em relação às escalações. O lateral direito Nino Paraíba estará em campo pelo Bahia, que deve repetir a escalação do jogo de ida.

No Grêmio, o atacante Éverton ‘Cebolinha’, que afirmou ter proposta para deixar o clube, treinou normalmente com o elenco no Barradão, na terça-feira. Em alta na equipe, o meia-atacante Pepê surge como concorrente a Alisson por uma vaga entre os 11. Já Diego Tardelli voltou a ser relacionado após receber críticas em publico da diretoria gremista e começará no banco de reservas.

Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Elton e Ramires; Élber, Gilberto e Artur.

Grêmio: Paulo Victor, Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson (Pepê), Jean Pyerre e Éverton; André.

Time titular do Bahia será o mesmo do jogo de ida, na Arena do Grêmio (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Arbitragem:

Bráulio da Silva Machado (SC), auxiliado por Kleber Lucio Gil (SC) e Bruno Raphael Pires (GO). VAR: Bruno Arleu de Araujo (RJ).





Horário:

Atenção, pois a partida começa mais cedo do que o habitual. A bola rola às 19h15 na Fonte Nova.





Ingresso:

Os ingressos para a torcida do Bahia estão esgotados. Foram mais de 40 mil vendidos, entre avulsos e reservados para sócios - o número exato não foi informado pelo Bahia.

A venda para a torcida do Grêmio será realizada somente nesta quarta (17), a partir das 16h30, na bilheteria visitante – acesso pelo Dique - e no site da Fonte Nova. Criança até 11 anos não paga.





Trânsito:

Os torcedores que vão de carro à Fonte Nova precisam ficar atendos. O trânsito será bloqueado na Avenida Presidente Costa e Silva, no trecho entre a alça de acesso à Avenida Bonocô e o primeiro semáforo antes do Dique do Tororó, a partir das 18h. O tráfego também será poibido na Ladeira da Fonte das Pedras.

Os torcedores também poderão deixar seus veículos em vagas da Zona Azul que ficam nos bolsões da alça do viaduto da Bonocô ou ao lado da Estação de Metrô Brotas, bem como nas áreas próximas à Defesa Civil de Salvador (Codesal), na Ladeira dos Galés e na Santa Clara do Desterro.

Transporte:

O duelo entre Bahia e Grêmio contará com esquema especial de transporte. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) irá disponibilizar 12 coletivos da frota reguladora distribuídos nas Estações da Lapa, Pirajá e Acesso Norte, a partir das 17h15.

Já o metrô vai aumentar a quantidade de trens que operam o serviço até as estações próximas ao estádio e reforçará o esquema de vendas nas bilheterias. O sistema funcionará até às 00h.

Transmissão na TV:

Canais SporTV 2 e Premiere. Para a Bahia, apenas Premiere.





O que cada time precisa para classificar:

A fórmula é uma só: vencer. O jogo de ida na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, acabou empatado em 1x1. Em caso de novo empate na Fonte Nova, por qualquer placar, a vaga será decidida nos pênaltis.





Chaveamento:

O tricolor que avançar terá um rubro-negro como adversário na semifinal. Será Flamengo ou Athletico-PR, que se enfrentam às 21h30, no Maracanã. O jogo de ida terminou 1x1 na Arena da Baixada, em Curitiba.

No outro lado da chave, estão Internacional x Palmeiras e Atlético-MG x Cruzeiro, que também fazem os jogos de volta nesta quarta-feira. Na ida, Palmeiras e Cruzeiro venceram em casa por 1x0 e 3x0, respectivamente.





Histórico do confronto:

O Grêmio é uma pedra na chuteira tricolor. As duas equipes já se enfrentaram na Copa do Brasil em três ocasiões e o time gaúcho, pentacampeão do torneio, avançou em todas. Duas delas foram na mesma fase de agora, as quartas de final:

1989 – Quartas de final

Ida: Bahia 0x2 Grêmio

Volta: Grêmio 1x0 Bahia

2005 – Primeira fase

Ida: Bahia 2x1 Grêmio

Volta: Grêmio 1x0 Bahia

2012 – Quartas de final

Ida: Bahia 1x2 Grêmio

Volta: Grêmio 2x0 Bahia





Premiação:

A premiação para cada time que avançar à semifinal da Copa do Brasil é de R$ 6,7 milhões. No somatório até as quartas de final, o Bahia já acumulou R$ 11,3 milhões. O Grêmio recebeu R$ 3,15 milhões porque entrou na competição a partir das oitavas de final.

Tabela de cotas de premiação da Copa do Brasil (Foto: Reprodução CBF)

Solidariedade:

Através de uma parceria entre o Bahia e as Voluntárias Sociais da Bahia, dois pontos de coleta serão instalados na Fonte Nova para arrecadar doações aos desabrigadas pelo rompimento da barragem do Quati, que atingiu os municípios de Pedro Alexandre e Coronel João Sá, no Nordeste do estado. Um ponto de coleta ficará no acesso EDG, na Ladeira da Fonte das Pedras, e o outro na bilheteria Sul, em frente ao Dique do Tororó. Alimentos não perecíveis, água potável e material de higiene e limpeza são os itens pedidos. Mais informações: (71) 3117-4900.