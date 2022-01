Guilherme Queiroz sobre vestir a camisa do Vitória: 'Um sonho'

Ele é o principal candidato a camisa 9 do Vitória e, pela primeira vez, falou oficialmente como jogador rubro-negro. "A gente veio buscar novos desafios. Fiquei muito feliz, não pensei duas vezes, abracei a ideia. Chego muito feliz e motivado para botar onde o Vitória nunca deveria ter saído. Voltar para a Série B e, depois, voltar para a Série A", projetou Guilherme Queiroz durante a apresentação feita pelo clube nesta sexta-feira (7).

Ele é um dos 14 jogadores contratados para reforçar o elenco nesta temporada, o único centroavante. "Sou jogador mais de referência, prefiro jogar mais perto do gol. Espero estar focado sempre para, em qualquer momento do jogo, definir. Espero chegar com muita força e concentração para poder ajudar o Vitória", afirmou o atacante de 31 anos.

Apesar de constar na lista inicial do elenco apresentada pelo clube, Samuel está sendo negociado com o Oita Trinita, do Japão, e nem sequer se apresentou na Toca do Leão. Recuperado de uma cirurgia no joelho, Dinei passará por readaptação, aos 38 anos. O principal concorrente de Guilherme Queiroz nesse início de temporada é David. O prata da casa costumava atuar nas beiradas do campo, mas funcionou bem ao ser escalado centralizado pelo técnico Wagner Lopes no final da Série B do Brasileiro no ano passado.

Além de Guilherme Queiroz, Dinei e David, o Vitória tem outros seis atacantes no elenco, todos de beirada. Erik, Jeferson Renan, Luidy e Roberto foram contratados recentemente. Alisson Santos e Hitalo foram revelados nas categorias de base do clube.

Guilherme Queiroz garante estar extremamente motivado para conquistar uma vaga no time. "Estou muito feliz em vestir a camisa do Vitória. Todo mundo está realizando um sonho. Todo mundo que vem é com esse objetivo. Ano passado, tive acesso da Série D para a Série C e depois da Série C para Série B. Venho focado para conquistar esse maior objetivo", afirmou o jogador, que estava no Novorizontino desde 2020, onde fazia sua terceira passagem.

No ano passado, o atacante foi fundamental na campanha de acesso do Tigre à Série B do Brasileiro de 2022. Ele fez 18 jogos, sendo 10 como titular. Artilheiro do time na Série C, marcou cinco gols. Maior goleador da terceira divisão em 2015, ele viveu seu melhor momento com a camisa da Portuguesa. Naquele ano, anotou 12 tentos em 19 partidas. Também já jogou no Atlético Sorocaba, Mirassol, José Bonifácio, Juventude, Figueirense, Paraná, São Bento, Santa Cruz e Brasil de Pelotas.

No Vitória, Guilherme Queiroz não quer demorar muito pra começar a mostrar serviço. "A gente vem de uma semana de trabalho forte e acho que com o tempo vamos ganhando mais ritmo. Com certeza, para o começo do campeonato, vamos estar bem preparados. Tem tudo para a gente ter um grande campeonato. Foco agora é no Campeonato Baiano e, no segundo semestre, focar na Série C, que é o maior objetivo do clube", afirmou.

Confira outros trechos da entrevista coletiva de Guilherme Queiroz:

Referência de Jadson

É um cara que ganhou tudo na carreira. Chega para somar. Não só fora de campo, mas dentro de campo é decisivo, com gol ou assistência. Tem tudo para somar, encaixar. Chegou e está mostrando para que veio. Veio com o mesmo objetivo de todos.

Trabalho com o técnico Dado Cavalcanti

Não tinha trabalhando com o Dado, mas estou gostando do trabalho dele. É intenso. Tem tudo para agregar. Se todo mundo acolher a metodologia dele, vamos conseguir bons frutos no campeonato. Eu, particularmente, não conhecia ninguém, só de jogar contra, mas chego com muita alegria para mostrar meu trabalho.