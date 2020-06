Gustavo projeta parceria com jogadores famosos: 'Assistia na TV'

Definir o atacante Gustavo usando apenas uma palavra é fácil: velocidade. Mas essa rapidez não está restrita apenas a correria e dribles que o jogador usa para passar pelos adversários dentro de campo.

Aos 23 anos, o atacante vive um sonho ao renovar com o Bahia e ser integrado ao elenco principal. E a chegada do jogador ao grupo comandado por Roger Machado acontece apenas quatro ano após ele ter iniciado no futebol.

Descoberto na várzea, em São Paulo, Gustavo só começou a dar os primeiros passos no futebol profissional aos 2019. Por isso, após a retomada no futebol no Brasil, ele vai passar a conviver com jogadores que antes só via pela televisão.

"Eu via os caras na televisão e hoje estou jogando com eles. Eu comecei a jogar futebol tarde, com 19 anos, hoje estou com 23, então via o Clayson, o Gilberto, Rodriguinho... isso para mim está sendo privilégio. Estou subindo não só para compor elenco, mas para ajudar, dar conta do recado. Tanto eu quando outros que subiram do sub-23 estão subindo para agregar, para somar", garante o atacante.

Gustavo chegou ao Bahia no ano passado para fazer parte do elenco do time de aspirantes após ter disputado o Campeonato Baiano pelo Jequié. Desde então o atacante passou a ser um dos destaques da equipe. Esse ano, ele foi titular em todos os sete jogos da equipe no estadual e marcou um gol.

Sem esconder a felicidade por ter renovado o contrato com o Bahia, Gustavo credita a sua evolução ao técnico Dado Cavalcanti e agradece ao treinador e comissão técnica pelos conselhos e ensinamentos passados.

"Desde que o cheguei o Dado me deu muitos conselhos, o próprio Daniel (Crizel, treinador de goleiros) também meu deu conselhos. Se hoje eu sou um jogador melhor, uma pessoa melhor, foi graças ao Pedro (Gama, auxiliar técnico), ao Daniel, ao Vitão, sempre foram pessoas honestas, nunca foram traíras. Também tiraram o jogador da zona de conforto, me colocaram para jogar em uma posição que eu nunca tinha jogado, por dentro, atrás dos volantes, graças a Deus eu fui superando de pouco em pouco. Eu mandei mensagem para o Pedro, o Dado, querendo ou não eles foram peças fundamentais para a minha evolução", conta.

Atualmente, Gustavo e todos os jogadores do elenco do Bahia têm realizado os treinos em casa, com orientação dos preparadores físicos do clube. O tricolor aguarda liberação das autoridades de saúde para retomar os treinos na Cidade Tricolor.

Sobre a volta do calendário, paralisado desde março por conta da pandemia do novo coronavírus, ainda não há definição sobre quando os campeonatos vão ser retomados no país.