Gusttavo Lima atropela ciclista em rodovia; vítima foi hospitalizada

O sertanejo Gusttavo Lima atropelou um ciclista na noite desse domingo (5) na rodovia GO-020, próximo ao município Bela Vista de Goiás, onde o cantor tem uma fazenda.

A vítima, que sofreu escoriações nas costas e relatou dores na perna após o impacto, foi socorrido e passa bem. Ele já teve alta médica.

O artista, que não sofreu ferimentos, estava sozinho no veículo quando o homem atravessou com a bicicleta na frente do carro. Segundo a assessoria de Gusttavo, o homem não respeitou a sinalização no local.

Ainda de acordo com a assessoria do sertanejo, ele dirigia a cerca de 30km/h na hora do acidente para passar por um radar eletrônico na saída da cidade, onde a velocidade máxima permitida é de 40 km/h.

Após o impacto, Gusttavo parou o carro, desceu e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), aguardando a chegada da ambulância no local.

Ele também custeou a transferência do ciclista para um hospital particular em Goiânia, onde ele realizou mais exames. Segundo o portal G1, o homem voltou para casa na madrugada desta segunda-feira.

Uma funcionária do Hospital Municipal de Bela Vista de Goiás, que preferiu não se identificar, conta que após o acidente o ciclista foi levado para a unidade de saúde com uma escoriação nas costas e reclamando de dores na perna.

No local, passou por um exame de raio-X que se mostrou inconclusivo. Por isso, foi levado em uma ambulância da prefeitura para uma clínica particular em Goiânia, onde fez uma tomografia que descartou fratura.

O homem então foi novamente encaminhado ao hospital em Bela Vista de Goiás, onde recebeu alta para voltar para casa.

Segundo a funcionária, que todos os procedimentos foram acompanhados por dois funcionários do cantor.

Leia a nota da assessoria do cantor

"Informamos que na noite de hoje (05/07), o veículo do cantor Gusttavo Lima atingiu um ciclista na cidade de Bela Vista de Goiânia (GO). O carro era dirigido pelo cantor que ligou para o SAMU e permaneceu no local até a chegada do socorro médico. O ciclista, que não respeitou a sinalização de parada na via, teve leves ferimentos, foi encaminhado ao hospital e passa bem. O escritório do cantor está providenciando exames particulares para certificar que não houve nenhuma gravidade. São falsas as informações que o cantor estaria detido."