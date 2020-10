Gusttavo Lima copiou texto sobre separação com Andressa Suita de site

Foto: Reprodução

O cantor Gusttavo Lima escreveu uma bela mensagem sobre a sua separação com Andressa Suita, falando sobre a importância de recomeçar em busca da felicidade. O que ele provavelmente não esperava era que o público fosse sacar que o texto foi copiado de uma página da internet.

Segundo a revista Quem, o comentário original pertence ao site ‘Mensagens de Amor’. Gusttavo, inclusive, apagou os posts após ser acusado de plágio. Basta uma pesquisa rápida no próprio Twitter para saber que as frases já foram usadas centenas de vezes por outros internautas.

“Questione o que não está bom, arrume, modifique. Não tenha medo de ser sincero com você e com todos, dê um passo atrás se for preciso, não tenha medo de recomeçar. Vai doer, mas é preciso. Olhe no espelho e seja sincero com você, diga, em alto e bom som, o que sente na alma e no coração. Pergunte a si mesmo se está feliz”, diz a mensagem.

Antes de Gusttavo falar sobre a separação nas redes, Andressa Suita havia publicado um vídeo revelando que apenas foi comunicada sobre o divórcio e nem teve chance de “salvar o casamento”. Muitas pessoas criticaram a postura do cantor e cobraram responsabilidade afetiva.

Horas depois, o embaixador publicou um vídeo no Instagram. “Nem tudo nas nossas vidas é do jeito que a gente quer. Nada acontece de um dia para o outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração e o respeito continuam. A Andressa faz parte da minha vida, da minha história, do meu futuro. Ela é a mulher mais importante da minha vida porque é mãe dos meus dois filhos, e criar os nossos filhos é a nossa prioridade”, iniciou ele.

Na sequência, Gusttavo disse que não estava feliz com o relacionamento e garante ter feito de tudo para salvar o casamento. “Não está sendo fácil, pois separação gera sofrimento. Pior seria ser desonesto com ela e com os meus filhos. A verdade é uma só: qualquer julgamento maldoso, qualquer fofoca por aí não procede. Eu não fujo das minhas responsabilidades e isso não vai mudar. Mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa”, finalizou.