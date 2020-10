Gusttavo Lima e Andressa Suita fazem viagem juntos para tentar reconciliação

Foto: Reprodução/Instagram

A novela que envolve a separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita, que parecia ter acabado, ganhou uma nova temporada e pode terminar com final feliz para os pombinhos. Quem garante são amigos do casal, que garantem que os dois estão tentando se reconciliar e inclusive viajaram juntos nos últimos dias.

De acordo com a coluna de Leo Dias, no portal Metrópoles, o casal está em Angra dos Reis, balneário paradisíaco na costa do Rio, buscando se entender. Os dois filhos, Gabriel e Samuel, ficaram aos cuidados da mãe de Andressa, dona Suely.

Ainda segundo fontes do colunista, a influencer e o sertanejo já teriam decidido seguir juntos, mas procuram a melhor forma de anunciar publicamente a notícia. Eles estariam se comunicando desde antes da live realizada por Gusttavo no último sábado (17).

Além da questão óbvia de tentar manter a família unida, eles têm contratos milionários juntos. À coluna, fontes afirmaram que a decisão de Gusttavo de terminar o casamento aconteceu porque Andressa teria ido ao escritório dele para tentar flagrá-lo em uma suposta traição.

Em entrevista à coluna no dia 9 de outubro, quando a separação se tornou pública, o sertanejo fez questão de afirmar que nunca traiu a ex-mulher.

“Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, eu quis sair pela porta da frente. Sem sacanagem, sem traição”, frisou.

Apesar da versão, a influencer Mallu Ohana, ex-mulher do jogador Dudu, afirmou que teve encontros com o sertanejo, um deles inclusive na casa do cantor Leonardo, em Goiânia.