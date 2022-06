Gusttavo Lima e cidade mineira rescindem contrato de show 'em comum acordo'

A empresa que representa Gusttavo Lima e a gestão municipal de Conceição do Mato Dentro (MG) chegaram a um acordo, com um termo de rescisão de contrato para que o artista não se apresente mais na 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos.

O documento foi assinado no último dia 30 e nenhuma das partes vai pagar multa. Também foi informado que até agora nenhum "sinal" ou "parcela" havia sido pago. O documento foi divulgado pela própria prefeitura.

A cidade iria pagar mais de R$ 2,3 milhões a sertanejos no evento usando um dinheiro que deveria ser usado apenas em educação, saúde ou infraestrutura. Só o show do "Embaixador" iria custar R$ 1,2 milhão à prefeitura.

O valor viria de recursos da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (Cfem), pago por mineradoras às cidades com atividades do setor. A lei determina que essa verba só pode ser usada para saúde, educação e infraestrutura, como citado.

Por conta da denúncia de irregularidade, o Ministério Público de Minas Gerais instaurou uma notícia de fato para verificar a possibilidade de abrir um inquérito sobre o caso.

Com a polêmica, o show, que aconteceria no dia 20, já havia sido cancelado.