Gusttavo Lima passa mal e é levado para hospital após show

O cantor Gusttavo Lima foi levado para o hospital Albert Einstein, em Goiânia, na madrugada desta seguda-feira (28) após sentir um mal-estar durante um show. De acordo com o colunista Leo Dias, o sertanejo disse que sentiu náuseas e vomitou algumas vezes, mas já passa bem.

No hospital, o cantor tomou soro e vitaminas e foi liberado para ir para casa. Segundo GL, ele teria passado mal por algum alimento: “Comi alguma coisa que não bateu bem e vim cá tomar um soro, umas vitaminas”.

O Embaixador fez um show no domingo (27) à noite em Caxias do Sul (RS). No entanto, o cantor só foi ao hospital ao chegar em Goiânia.