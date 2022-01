Guto elege Rodallega como substituto de Gilberto e cobra resposta de Ruiz

Desde que o Bahia anunciou que não renovaria o contrato com o atacante Gilberto, no fim do ano passado, os tricolores passaram a se perguntar: quem vai marcar os gols do Esquadrão em 2022? Para o técnico Guto Ferreira, essa é uma pergunta fácil de ser respondida.

Na tarde desta terça-feira (11), o comandante tricolor concedeu entrevista no CT Evaristo de Macedo e foi questionado sobre a busca do clube por um novo centroavante. Na análise de Guto, esse não é um problema emergencial já que o clube conta com os atacantes Hugo Rodallega e Marcelo Ryan na função.

“Primeiro que nós temos um grande centroavante com contrato no clube que é o Hugo Rodallega. Depois, temos talvez um dos destaques mais promissores do clube no trabalho da base que é Marcelo Ryan. Acho que o emergencial neste momento não é o 9, mas outras posições que a gente procura”, afirmou o treinador.

Apesar de depositar confiança em Rodallega, Guto ainda não pôde trabalhar com o atacante na pré-temporada. O colombiano era esperado no Bahia nesta segunda-feira (10), mas testou positivo para covid-19 e está em isolamento na Colômbia. O jogador chegou a realizar uma contraprova, mas o exame voltou a dar positivo.

Quem não está com o moral elevado com o treinador é o paraguaio Oscar Ruiz. Afastado do elenco por Guto no ano passado, ele vinha treinando com o grupo principal, mas foi remanejado para a equipe de transição, que vai disputar os primeiros jogos do Campeonato Baiano. De acordo com o treinador, o atacante vai ter chances para mostrar o seu potencial, mas não terá vida longa no tricolor caso não aproveite as chances.

“A questão é de desempenho. Eu não consegui ver o Oscar Ruiz tendo desempenho aqui no Bahia, e não sou só eu, isso é a opinião do torcedor e da maioria das pessoas. Hoje você tem que ter jogadores que tenham uma adequação salarial e que possam dar resposta. Ele vai ter algumas oportunidades e se conseguir mostrar o que a gente precisa, com certeza vai ter mais oportunidades. Se ele não conseguir, não tem o que fazer. Temos que buscar quem solucione os problemas do Bahia, e não quem seja problema para o Bahia”, analisou o treinador.

A estreia do Bahia na temporada 2022 será neste sábado (15), contra o Bahia de Feira, às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. O time de transição vai ser o responsável por representar o Esquadrão. A equipe principal só vai entrar em ação no dia 22 de janeiro, contra o Sampaio Corrêa, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.