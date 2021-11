Guto explica entrada de Rossi e se derrete pela torcida do Bahia: 'Apaixonante'

A trajetória de Guto Ferreira no comando técnico do Bahia tem sido extremamente positiva. Após sete jogos, o tricolor segue invicto e tem conquistado pontos importantes na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Na noite deste domingo (7), o adversário da vez foi o São Paulo, equipe que o Esquadrão bateu por 1x0, com gol do atacante Rossi. Por sinal, o camisa 7 ganhou elogios do comandante. Guto explicou o motivo de ter segurado a entrada do jogador para o segundo tempo e afirmou que ele foi premiado pela dedicação.

"A entrada do Rossi foi em um momento que Raí já estava cansado, ele produziu muito, nos ajudou taticamente. Ele é um cara que se transforma dentro de campo, se movimenta muito, dá um ganho de produtividade para a equipe, mas se desgasta. Acho que ele só fez um jogo inteiro até o fim", iniciou Guto.

"A gente sabia que Rossi ia dar, em alta intensidade, 15, 20 minutos. Foi isso que a gente colocou. O jogo estava tão alucinado, e que bom que ele fez gol, porque ele começou a usar da experiência. Nos últimos cinco minutos ele já estava afogando. Normal para quem ficou tanto tempo sem entrar em campo, mas o gol foi um prêmio por toda a dedicação dele nesse tempo que estava fora. Em todos os jogos ele estava no vestiário incentivando os companheiros. Hoje ele teve a felicidade de entrar e marcar o gol", completou.

Sobre a partida, Guto Ferreira exaltou a maturidade que o Bahia teve para manter o equilíbrio entre defesa e ataque e segurar o time do São Paulo. Ele lembrou que o adversário costuma dominar no quesito finalizações, mas foi impedido pela boa marcação do tricolor.

"Foi um jogo muito disputado onde o Bahia foi superior ao São Paulo, talvez não na posse de bola ou no volume, mas o São Paulo tocou, tocou e não conseguiu entrar. O Bahia quando foi, entrou. O Bahia soube trabalhar com a transição e com a linha do São Paulo baixa, conseguiu o gol de dentro da área, em uma situação que toda a defesa do São Paulo estava postada e Rossi foi de uma felicidade imensa. Por toda situação da partida, eu saio muito feliz com o resultado e desempenho da equipe", explicou.

Apoio da galera

Durante a entrevista pós jogo, Guto Ferreira aproveitou para parabenizar a festa feita pela torcida tricolor nas arquibancadas da Fonte Nova. O treinador se derreteu com o apoio dos mais de 18 mil torcedores que foram ao estádio.

"A torcida do Bahia é uma coisa linda, cada dia mais apaixonante. Hoje foi fantástico, de arrepiar. Que bom que no final a gente conseguiu triunfar e todos saímos felizes comemorando esse triunfo importante", afirmou.

Com a vitória sobre o São Paulo, o Bahia chegou aos 36 pontos e subiu para a 14ª posição. O próximo compromisso do tricolor será na quinta-feira (11), quando visita o Flamengo, às 19h, no Maracanã.