GVE publica agradecimento por vacinação de profissionais da educação

O Grupo de Valorização da Educação (GVE) publicou, nesta sexta-feira (7), um agradecimento à Prefeitura de Salvador, à Prefeitura de Lauro de Freitas e ao Governo do Estado pelo esforço na vacinação dos educadores e profissionais de educação de Salvador e Lauro de Freitas, que já caminha para uma imunização de 100% dos envolvidos.

"Celebramos a evolução da vacinação dos educadores e profissionais de educação das cidades de Salvador e Lauro de Freitas que caminha para o atendimento de 100% dos envolvidos", informou a nota. "Nosso agradecimento especial é para o esforço imenso dos nossos gestores públicos: Sr. Governador da Bahia, Rui Costa, Sr. Prefeito de Salvador, Bruno Reis e a Sra. Prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho", acrescentou.

O grupo também destacou o esforço dos secretários municipais de Salvador, "o da Educação, Marcelo Oliveira, e do Desenvolvimento Econômico, Mila Paes, bem como do Secretário de Saúde do município de Lauro de Freitas, César Nascimento e do Secretário Estadual do Planejamento, Walter Pinheiro, que sempre estiveram prontos para nos atender quando foram solicitados".

A nota se encerra com o reconhecimento da superação dos desafios para a imunização da população. "Venceremos esta batalha juntos", concluiu.