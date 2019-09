Há 8 meses no Tinder, mulher de 83 anos já fez sexo com mais de 50 homens

Foto: Reprodução

Enquanto algumas idosas ficam em casa tricotando, a americana Hattie Retroage, aos 83 anos, preferiu se divertir de outro jeito. Oito meses depois de baixar o app de paquera Tinder, a aposentada, moradora de Nova York (EUA), conta que já fez sexo com mais de 50 homens.

A Jennifer da terceira idade conta que prefere os novinhos pois eles são mais preocupados com o orgasmo feminino. O mais novo tinha apenas 19 anos - 62 anos a menos que Hattie.

Foto: Reprodução

Hoje adepta da paquera moderna, Hattie inicialmente buscou uma tática mais tradicional: um anúncio de jornal. Entretanto, o método 2.0 se mostrou mais eficiente em sua empreitada em busca de sexo sem compromisso.

"Hattie, 83 anos, fascinante beleza madura. Procurando amigo/amante mais jovem e próspero para uma vida compartilhada de aventura e paixão. Não aceito pró-Trump e aproveitador", diz a biografia da americana no Tinder.

"Nunca dou em cima de homens, eles que dão em cima de mim", garantiu a aposentada, em reportagem do "Daily Star".

Hattie foi casada por 25 anos e descreve a vida sexual com o ex como "maravilhosa". Entretanto, a americana confessou que sentia falta da excitação do sexo casual.