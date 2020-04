Hã? Nascidos durante a pandemia, gêmeos ganham nomes de Corona e Covid

Muitos pais ao redor do mundo gostam de fazer um gesto, digamos, inusitado: batizar seus filhos com nomes de atores famosos e de personagens de filmes e série. Nos últimos anos, por exemplo, uma onda de bebês chamados Jon Snow e Daenerys Targaryen surgiu, uma lembrança ao seriado Game of Thrones, da HBO. E que tal homenagear a pandemia do novo coronavírus? Essa foi a ideia de um casal na Índia.

Preeti Verma deu à luz a um casal de gêmeos e resolveu chamar os bebês de Covid e Corona. O que parece surreal - ainda mais levando em conta que a doença já causou mais de 53 mil mortes no planeta - serve como uma lembrete, segundo a mãe, do que os filhos superaram para vir ao mundo.

"O parto aconteceu depois de enfrentar várias dificuldades e, portanto, eu e meu marido queríamos tornar o dia memorável. De fato, o vírus é perigoso e potencialmente fatal, mas seu surto fez as pessoas concentrarem a atenção no saneamento, na higiene e incorporarem outros bons hábitos. Assim, pensamos sobre esses nomes. Quando a equipe do hospital também começou a chamar os bebês de Corona e Covid, finalmente decidimos dar seus nomes em razão da pandemia", disse Preeti, em entrevista ao Press Trust of India.

A mulher entrou em trabalho de parto na noite do dia 26 de março. O marido dela chamou uma ambulância através de um serviço especial para mulheres grávidas, mas o veículo foi parado diversas vezes no caminho pela polícia - carros e vans não estão sendo permitidos nas estradas por um bloqueio nacional.

O casal conseguiu chegar ao hospital, na cidade de Raipur, mas o resto da família não, já que ônibus e trens estão com serviços interrompidos. Cerca de 45 minutos depois que Preeti e o marido foram atendidos na unidade de saúde, nas primeiras horas do dia 27 de março, os gêmeos nasceram. A mulher ainda teve complicações no parto e os médicos tiveram que realizar uma cesariana de emergência.

Preeti, assim como Corona e Covid, passam bem e já tiveram alta. Sobre os nomes escolhidos, a mãe afirma: pode ser que ela e o marido mudem de ideia e rebatizem os bebês.