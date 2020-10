Há quanto tempo você não vai ao dentista? Veja cuidados com os seus dentes

Muita gente tem medo de ir ao dentista. O barulho do 'motorzinho' assusta e a quarentena foi a desculpa ideal para quem quis se afastar do dentista. Mas quais os reflexos disso na saúde? Agora, é hora de cuidar dos dentes. De acordo com uma pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), os problemas de saúde mental estão aumentando em escala preocupante durante a pandemia e consequentemente tem reflexos na saúde bucal, a exemplo de aumento de casos de bruxismo.

Para falar sobre os cuidados com os dentes e o reflexo da falta de atenção para a saúde bucal o programa Saúde & Bem-Estar desta terça-feira (06) recebe o dentista Arthur Igor Lima. Ele é Especialista em Saúde da Família, Mestrando do programa de pós-graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho (UFBA) e sócio da AfroSaúde.

