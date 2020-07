Hacker invade perfil de Naldo, posta fotos eróticas e pede nudes: 'Só as beldades'

Os seguidores de Naldo Benny no Instagram foram surpreendidos na madrugada desta terça-feira (21) após o perfil postar diversas fotos íntimas de mulheres. Após comentários como "apaga isso, sou da igreja", veio a explicação: a conta foi hackeada.

Ao total, foram nove post, sendo um deles um vídeo erótico. O hacker chegou a pedir nudes só para as "beudades" (leia-se beldades). A audácia do invasor foi tantaque ele começou a interagir com internautas em mensagens privadas. "Já tenho fãs", provocou.

Os internautas ficaram preocupados e também brincaram com a situação. Um dos alertas feitos pelos fãs é que Joyce Hawkins, mãe de Chris Brown, é seguidora do brasileiro e talvez tenha visto toda essa situação.

Aliás, os internautas também brincaram com a admiração de Naldo pelo cantor americano, apontando que isso teria sido um facilitador para o hacker entrar na conta. "Aposto que a senha era Chris Brown", disse um fã.

Pedido de desculpas

Após toda essa situação constrangedora, o cantor conseguiu recuperar a conta e se desculpou pelo conteúdo postado pelo invasor.

"Bom, galera, graças a Deus posso vir aqui agora e deixar uma mensagem para vocês de pedido de desculpas. Tive minha conta de Instagram invadida por hacker e não conseguia falar com o meu produtor, que é quem cuida dessa área, eu não tenho acesso, até porque são muitas senhas e tal. Ele, por estar dormindo... conseguimos falar com ele depois de muita insistência mesmo, durante a madrugada. E era difícil contato até pela hora, agora são quatro e pouco da manhã. Mas conseguimos falar com meu produtor e aí está reestabelecida minha conta", disse ele.

Naldo agradeceu o apoio dos fãs. "Trago sempre música, diversão para galera, um trabalho maneiro para as pessoas e, de forma alguma, ia brincar com isso, com postagens desse nível, assuntos desse nível. Sei que aqui tem família, pessoas que me seguem, que sabem que eu faço um trabalho sério e são pessoas do bem, que estavam torcendo por mim. Peço desculpas pelas postagens, sofremos muito juntos aqui, tanto eu, quanto minha mulher e minha equipe, tentando resolver isso, mas conseguimos", comemorou.

Ele também falou que vai tomar ações jurídicas. "Já estamos tomando as medidas de segurança, as mais rápidas e mais seguras possíveis. Acionando advogado e tal. Queria deixar essa mensagem para vocês. No meu canal no YouTube e minha conta no Instagram sempre trazendo uma parada maneira para vocês, nada de conteúdo que possa deixar a galera impactada de uma forma estranha. Infelizmente, existe inveja, recalque, mas Deus é maior e vamos pra cima, pra vitória cada vez mais", disparou.