Hacker ou marketing? Fãs discutem origem de bundas no perfil de Léo Santana

Com diferentes formatos e relevos, nove bundas apareceram no perfil do Instagram de Léo Santana. Sem legendas ou qualquer explicação, as imagens intrigaram fãs e preocuparam Lore Improta, esposa do cantor:

Ao longo da noite desta quarta-feira (8), fotos de bundas foram publicadas no perfil oficial de Léo. Nos comentários, fãs ficaram sem entender nada e tiraram suas próprias conclusões: “Oxi, foi rakeado é?”, questionou uma. “Pelo jeito ele quer exaltar corpos normais?”, comentou outra.

A teoria de que ele teria sido hackeado ganhou corpo e até a dançarina e cantora Lore Improta publicou um stories comentando sobre o assunto. “Vocês estão me enchendo aqui de mensagem ‘hackearam o instagram de Leandro, hackearam o instagram de Leandro’. Eu também não estou entendendo nada, só sei que ele saiu de casa aqui porque ele foi resolver um negócio. Não me atende o telefone e não responde meu Whatsapp”, explicou.

Foto: Reprodução

Outros, no entanto, estão com um pé atrás e apostam que tudo isso faz parte de uma campanha de divulgação para um novo lançamento. “Gente, é música nova”, declarou um fã. “Pois é, tudo indica que sim”, respondeu outra pessoa.

Alguns até citaram os stories de Lore como argumento para a possível invasão da conta, mas logo foram rechaçados. “Se ele está fazendo esse suspense todo, você acha que a Lore vai estragar a divulgação da música dele? Claro que não, ela tá fingindo que não sabe de nada”, argumentou uma fã.

Ainda sem resposta, o público aguarda qual é a novidade que ‘O Gigante’ está preparando.