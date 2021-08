Hackers invadem o celular de Camilo Santana, governador do Ceará

O governador Camilo Santana (PT) informou na manhã desta quarta-feira, 4, que teve o telefone celular invadido por hackers, que roubaram dados da agenda de contatos e enviaram mensagens no nome dele, na tentativa de aplicar golpes financeiros.

Segundo o governador, a Polícia foi acionada e realiza investigação para identificar os autores do crime. De acordo com postagem feita por Camilo nas redes sociais, os hackers teriam atuação também em outros estados.

Recentemente, os senadores baianos Otto Alencar e Ângelo Coronel, ambos do (PSD-BA), também foram alvo de hackers. Os dois tiveram os celulares clonados no último dia 2.

Na ocasião, em nota, os políticos informaram que foram alvos do golpe e alertam aos contatos que suspeitem de qualquer mensagem recebida que tenha sido enviadas pelos números de celular até então usados por eles.

"Pedimos aos que estão na lista de contato do senador, que suspeitem de qualquer mensagem recebida. As devidas providências já estão sendo tomadas e as autoridades policiais farão a investigação do caso", informa a nota enviada pela comunicação do senador Otto Alencar. Já a comunicação de Ângelo Coronel alerta que todos que estão na lista de contatos do senador devam desconsidar qualquer mensagem recebida. "Todas as providências já estão sendo tomadas para que se investigue o caso".