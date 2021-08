Hackers tentam invadir sistema do Tesouro Nacional, diz Ministério da Economia

A rede interna da Secretaria do Tesouro Nacional sofreu um ataque hacker na noite de sexta-feira (13), informou o Ministério da Economia.

Em nota, a pasta disse que "as medidas de contenção foram imediatamente aplicadas e a Polícia Federal, acionada". O nível de dano provocado pela invasão não foi detalhado.

Ainda de acordo com o ministério, trata-se de um ataque de "ransomware", no qual invasores "sequestram" dados sensíveis de um computador e pedem dinheiro de volta para devolver o acesso.

Há um bloqueio para que o usuário invadido não consiga acessar parte de seus próprios arquivos, o que é problemático quando não se tem um backup.

"Os efeitos da ação criminosa estão sendo avaliados, neste primeiro momento, pelos especialistas em segurança da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Governo Digital", informou o Ministério da Economia.

"Nesta primeira etapa, avaliou-se que a ação não gerou danos aos sistemas estruturantes da Secretaria do Tesouro Nacional, como o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e os relacionados à Dívida Pública. As medidas saneadoras estão sendo tomadas." As informações são do jornal O Globo.