Haddad, Crivella e ex de Anitta: conheça os novos participantes do 'De Férias com o Ex'

Os novos participantes do mais polêmico e, porque não, mais sensual reality show do Brasil foram anunciados nesta sexta-feira (14). Um dos maiores destaques da nova temporada do 'De Férias com o Ex' será Caio Cabral, ex-affair de Anitta.

Além dele, a MTV Brasil revelou mais nove participantes, sendo quatro homens e cinco mulheres. Outra novidade para esta temporada será a presença de Rafael Vieira, primeiro participante assumidamente gay.

Outros dois nomes também chamaram a atenção por serem homônimos de políticos famosos. Primeiro o de Matheus Crivella, que remete ao prefeito do Rio de Janeiro. Outro é João Haddad, xará do candidato do PT a presidência de 2018.

Crivella, aliás, é figurinha repetida no reality. Conhecido como 'Novinho', ele participou da quarta edição do programa.

Para a nova temporada, a MTV criou duas situações novas: cabine dos segredos e sala da verdade — no espaço, os participantes vão poder "passar suas tretas a limpo".

Outra novidade é o crush do momento, quando eles escolherão o "integrante mais quente" da casa. Após a pessoa ser eleita, ela poderá selecionar um par para ter um date e ir até a suíte master.

O programa terá como cenário as praias de Jericoacoara, no litoral do Ceará. A atração deve ir ao ar no primeiro semestre de 2020.

Caio Cabral, 22 anos, São Paulo-SP (Foto: Divulgação) Flávia Caroline, 24 anos, Santo André-SP (Foto: Divulgação) Bárbara Morais, 24 anos, Natal-RN (Foto: Divulgação) Matheus Crivella, o Novinho, 27 anos, Rio de Janeiro-RJ (Foto: Divulgação) Igor Adamovich, 22 anos, Rio de Janeiro-RJ (Foto: Divulgação) Rafael Vieira, primeiro gay assumido a participar, 30 anos, São Paulo-SP (Foto: Divulgação) João Haddad, 25 anos, Guarapari-ES (Foto: Divulgação) Jéssica Marisol, 30 anos, Juiz de Fora-MG (Foto: Divulgação) Mina Winkel, 28 anos, Pelotas-RS Mayara Cardoso, 25 anos, Rio de Janeiro-RJ (Foto: Divulgação)