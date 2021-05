Hadson Nery rebate Eduardo Cunha: 'prefiro ser ex-BBB que deputado cassado'

Após um período atrás das grades, o ex-deputado Eduardo Cunha voltou a exercitar seus dedos no Twitter, rede na qual ele era muito ativo antes do encarceramento. Ácido, ele mostrou-se insatisfeito com o programa 'No Limite' e resolveu atacar toda a categoria de 'ex-BBBs'.

"Pior que BBB só ex-BBB", alfinetou o ex-parlamentar.

A crítica não foi recebida por Hadson Nery, o Hadbala, um dos maiores expoentes da classe. Sem titubear, ele relembrou o passado de condenações jurídicas de Eduardo Cunha para formular sua resposta.

"Eu quero dizer que prefiro ser ex BBB do que ser Deputado cassado. E eu tenho orgulho e a chance de voltar a ser um BBB novamente. Agora lhe pergunto: tu pode voltar a ser deputado? Tu não merece ganhar nem para síndico de condomínio. Teu lugar é na cadeia. Falei, tô leve", retrucou, encerrando com um emoji de "paz e amor".

O rancor de Eduardo Cunha pode ter uma explicação: Flamengo. O time carioca, que tem o ex-deputado como um de seus milhões de torcedores, empatou contra o Union La Calera na noite desta terça-feira (11).

Dudu deu uns pitacos sobre a equipe, questionando as substituições executadas pelo manager Rogério Ceni. "E quem não tá vendo o jogo, tem como opção ver ex-BBB", atacou, novamente, citando o No Limite, cujo elenco é formado de egressos do maior reality da TV Globo.