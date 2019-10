Hamburgueria Bravo abrirá unidade no Horto Florestal

O Bravo Burger & Beer, mais conhecido como Bravo Hamburgueria, abrirá uma nova unidade. Dessa vez, o local escolhido foi o Pátio Santa Luzia, no Horto Florestal. O contrato foi fechado recentemente e a previsão é que a casa esteja funcionando em janeiro de 2020.

Comandada pelo chef Rafael Zacarias, que tem passagem por restaurantes sofisticados como o Fasano Al Mare, no Rio de Janeiro, a hamburgueria elaborou um blend a partir de quatro cortes extraídos de gado angus para montar os discos dos hambúrgueres, todos de 180 gramas. Faz tanto sucesso que o negócio já possui 4 lojas na capital baiana, em endereços na Pituba, Alphaville, Barra e Shopping da Bahia.

Bravo Burguer & Beer (Foto: Divulgação)

Peça infantil com texto de Lázaro Ramos estreia em Salvador

Com texto de Lázaro Ramos e direção e atuação de Ridson Reis, a peça infantil “ Boquinha...e assim surgiu o mundo” estará em cartaz nos dias 02,03,09 e 10 de novembro, às 16h, na Sala de Coro do Teatro Castro Alves. “Contando várias versões de como surgiu o mundo, o espetáculo estimula as crianças a pensarem como as coisas são criadas, mas também, fundamentalmente, estimula as crianças a cuidarem das coisas, cuidarem do mundo, dos objetos, das pessoas e de si mesmas”, nos disse Ramos.

Lázaro Ramos (Foto: Reprodução/Redes Sociais/Nana Moraes)

Homenagem

A filósofa estadunidense Angela Davis pode receber o título de cidadã baiana. Considerada uma das maiores ativistas do feminismo negro, ela visitou Salvador pela última vez em 2017, quando ministrou palestra contra o racismo. A proposta da homenagem é da deputada estadual Olívia Santana.

Apresentação

Fruto de um investimento de R$600 milhões, o Parque Shopping Bahia, localizado na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, recebeu imprensa, ontem, para o primeiro tour dentro do empreendimento, que será inaugurado em 3 de março de 2020. O centro de compras já está com 100% das obras das áreas comuns realizadas e, quando estiver funcionando, deverá gerar cerca de 3,5 mil empregos diretos. “Estamos muito felizes e orgulhosos com o resultado desse evento. Agora, esperamos que os lojistas comecem suas obras para termos uma linda inauguração”, nos disse um dos acionistas, o empresário Neto Batista. O shopping contará com uma alameda gastronômica, que terá, inclusive, a presença do Shiro - um dos melhores restaurantes japoneses de Salvador.

Neto Batista

Jovem promessa

Com estreia prevista para 25 de novembro, a novela Amor de Mãe, que será exibida às 21h, na TV Globo, contará com um toque baiano. A autora da trama é a jornalista soteropolitana Manuela Dias, que se formou na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Manuela, que já colaborou em algumas séries e duas novelas para a emissora, assumirá agora o horário mais cobiçado, reservado até então para medalhões. Olho nela!

Rara aparição

A jornalista baiana Ticiana Villas Boas, esposa do empresário Joesley Batista, do Grupo JBS, voltou a circular. Semana passada, ela prestigiou a abertura da exposição “Superfícies”, de Vik Muniz. A mostra está em exibição na Galeria Nara Roesler, no Jardim Europa, em São Paulo.

Parabéns pra você

Há 10 anos morando na capital cearense, a decoradora de eventos baiana Gil Santos preferiu comemorar seu aniversário, neste fim de semana, em Miami, nos Estados Unidos, onde mantém apartamento. “Era isso o que eu queria: 08 dias com minha família nesse paraíso, só isso que eu pedi a Deus”, nos disse Gil. Nas próximas semanas, ela desembarca em Salvador, para rever amigos e familiares.

Gil Santos (Foto: Divulgação)

Pé no jato

A influenciadora digital Júlia Sampaio (@juliacsampaio) embarca hoje para Dubai, nos Emirados Árabes. Por lá, fotografará um editorial para a marca Boudoir, comandada pela empresária Samanta Dalla.

Baby boom

Vem aí Maria, para fazer companhia ao irmão Henrique e para alegria dos pais, Luíza e Geo Coelho, e dos avós, Josinha e Gercino Coelho.