Hamburgueria em Salvador faz ação para incentivar vacinação do público jovem

Novidade na cena gastronômica de Salvador, a hamburgueria Salt N' Pepper, aberta há pouco mais de um mês na Rua Ilhéus (Rio Vermelho), criou uma campanha para incentivar a vacinação na cidade. Os jovens que apresentarem o cartão de vacinação carimbado e comprovarem que tomaram a primeira dose, ganham na hora uma batata frita. A ação foi motivada depois da baixa adesão na vacinação das pessoas partir de 26 anos que foram convocadas a partir desta segunda-feira (09).



"O mimo é quase simbólico, mas a intenção é a melhor possível: chamar atenção da galera jovem que não está indo se vacinar. E como esse é o principal público da gente, achamos legal ajudar de alguma forma”, afirma Tércio Campelo, sócio da hamburgueria.

Intenção da promoção é chamar atenção do público mais jovem para a importância da vacinação contra a covid (Foto: Tércio Campelo/Divulgação)

A Salt N' Pepper fica no coração do Rio Vermelho, próxima aos bares e restaurantes mais badalados da região, e tem o conceito de "hamburgueria de balcão". Pela já famosa "janelinha", como costumam chamar os sócios Anastácia Joana, Tércio Campelo e Bruno Lage, os clientes pedem seus burgers e comem ali mesmo no balcão, na calçada ou levam pra casa. Ainda dá para pedir pelo iFood.

Inspirada nas clássicas hamburguerias norte-americanas, como In N Out, Shake Shack e Five Guys, a Salt tem um cardápio simples e traz de volta a paixão por receitas clássicas, com foco nos smash burgers. A Salt N'Pepper fica na Rua Ilhéus, 187 O perfil da hamburgueria nas redes sociais é @justsaltnpepper.



