Hamilton encontra 'bomba louca' em banheiro: 'vai me assombrar pelo resto da vida'

O GP da Bélgica de F1 deste domingo (29) entrou para a história como a corrida mais curta da F1, com apenas quatro voltas atrás do safety car e teve pontuação pela metade. O vencedor foi Max Verstappen. Mas para Lewis Hamilton, que ficou em terceiro, a corrida ficará marcada por outro motivo.

Leia mais: GP da Bélgica tem só quatro voltas e Verstappen conquista prova



Antes do início da prova, o piloto britânico da Mercedes relatou uma cena escatológica em um banheiro do circuito belga de Spa-Francorchamps. Segundo Hamilton, o que ele encontrou no vaso do banheiro vai assombrá-lo por toda vida.



"Que bom que fui ao banheiro. Naquele em que eu fui, alguém tinha jogado uma 'bomba louca' lá dentro. A pior coisa de todas. Vai me assombrar pelo resto da vida", disse o heptacampeão.



A declaração gerou brincadeiras nas redes sociais. Muitos internautas encontraram um "suspeito", lembrando um episódio em 2006, antes do GP do Brasil, quando o filandês Kimi Raikkonen, que corria pela McLaren, perdeu uma atividade cerimonial com Pelé em Interlagos.



Questionado, o motivo que o fez perder o evento, Kimi respondeu que "estava dando uma cagada' e por isso não apareceu.