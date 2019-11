Hamilton Mourão comemora cidadania soteropolitana: ‘sentimento de honra’

Isnard Araújo, que propôs título, com Mourão e Geraldo Júnior, presidente da Câmara Municipal (Foto: Antônio Queirós/CMS)

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, é o mais novo – e orgulhoso – cidadão de Salvador. Nascido em Porto Alegre (RS), o general declarou sua afeição pela capital baiana durante a sessão solene na Câmara Municipal de Salvador em que foi condecorada com o título de cidadania soteropolitana, na tarde desta segunda-feira (11).

“Estar aqui nesse sítio histórico onde se fundou a primeira capital do Brasil e onde nós entramos como nação cala fundo na minha alma. Sou estudioso da nossa história e ser homenageado nessa cidade é algo que me traz sentimento de honra e de ser pessoa privilegiada”, comentou ele, após o recebimento da honraria, no Plenário Cosme de Farias.

Ele também afirmou que vai continuar atuando em prol da cidade. “Eu saio daqui hoje carregando comigo uma das mais belas homenagens que poderia ter recebido em toda minha vida e, se Salvador já tinha em mim uma pessoa que muito procuraria fazer por essa cidade, hoje ela tem muito mais”, complementou o novo soteropolitano.

Amigo e autor do projeto

A resolução que possibilitou a homenagem é de autoria do vereador Isnard Araújo (PHS), que trabalhou com o vice-presidente no Rio de Janeiro. O encontro dos amigos ocorreu em 1986, quando Isnard era cabo do Exército na 1ª Região Militar Marechal Hermes, e atuava como técnico de comunicações de Bateria. Na época, Mourão era o capitão dessa unidade militar.

Em seu discurso de saudação, Isnard apresentou o perfil biográfico do vice-presidente, desde o seu nascimento em Porto Alegre-RS, em 15 de agosto de 1953. Também lembrou do ingresso na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em 1972, e da missão de paz em Angola.

“Uma pessoa que faz por toda a pátria e por Brasília merece o Título de Cidadão de Salvador e também a cidadania de outros municípios brasileiros. A nossa cidade se sente honrada”, comentou Isnard sobre o motivo de a Câmara outorgar a honraria, uma das mais importantes da Casa.

Após a cerimônia na Câmara, Mourão não conversou com jornalistas. Ainda nesta segunda, ele seguiria direto para São Paulo, onde tem outro compromisso.