Happy hour e festival de massas marcam semana em Salvador

O ano começa literalmente recheado no La Pasta Gialla, na Pituba. A equipe do chef Sergio Arno e do empresário Marcelo Reis promove, até 31 de março, um delicioso Festival de Polpettones — uma versão mais farta das famosas polpetas ou almôndegas. São 4 novos sabores: Cordeiro, Frango, Salmão e Legumes, além tradicional com queijo e presunto.

O de Cordeiro vem recheado com queijo brie ao molho pesto de hortelã, com tagliolini na manteiga e sálvia (R$ 69); ideal para harmonizar com o Primitivo IGT Puglia, da Toscana (R$ 105). O de Frango, por sua vez, vem com gorgonzola ao molho pomodoro com gnocchi de batata doce na manteiga e tartufo (R$ 59). Com ele, o Colonneto Chianti DOCG, de Travignoli (R$ 114 de 750 ml / R$ 58 de 375 ml) pode ir super bem.

A versão do Polpettone de Salmão vem recheada com alho poró e cream cheese ao molho limone e risotto ao shitake (R$ 69); ao tempo em que a versão de Legumes (R$ 62), para quem quer uma opção mais leve, vem com molho de cogumelos com spaghetti de pupunha ao pesto de manjericão. Ambos combinam com o Lunardi Pinot Grigio, de Veneto (R$ 95), com toques de fruta tropical e flores.

O Festival de Polpettone será oferecido no Almoço (de segunda a domingo) e no Jantar (de quarta a sábado). O La Pasta Gialla fica na Rua São Paulo, 488.

Repaginada pelo arquiteto David Bastos, a calçada do Restaurante Pasta em Casa, no Rio Vermelho, virou ponto de encontro durante o Happy Hour do Chef. Das 17h às 21h, de quinta-feira a domingo, o proprietário Celso Vieira recebe os clientes com cardápio especial, contendo finger foods, sanduíches e pratos leves com apelo mediterrâneo, criados e preparados pessoalmente por ele.

Além disso, ele inova com o “Taça Amiga”: um sistema refil de espumante e vinho branco por R$ 39. Os rótulos são os borbulhantes Horus da Serra Gaúcha e Don Guerino Brut; e o Vale dos Pecados Vinho Verde, leves e ideais para beber até mais tarde.

“O Pasta em Casa começou operando nessa calçada, que é a nossa célula mater. Então, o happy hour, além de ser um convite delicioso pro verão, é também um resgate às origens do Pasta em que eu aproveito pra estar mais próximo dos nossos clientes e amigos”, resume Celso Vieira. O restaurante está localizado à Rua Professora Almerinda Dultra, 67.

Nem sempre a gente quer sair do conforto do lar para tomar um bom vinho, não é? Para resolver essa dor dos que não têm nada de especial na geladeira ou na adega, surgiu a Salvador Wines: um serviço de delivery de bons rótulos em toda a capital baiana. Já fiz um pedido de 4 garrafas e recebi todas na temperatura de serviço, em Praia do Flamengo, no mesmo dia! Há opções a partir de R$ 30 e a entrega acontece em até 24h após a compra. Para pedidos e mais informações, consulte do instagram da empresa: @salvadorwiines.

