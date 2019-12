Harmonia apresenta aposta para o Carnaval em show do Festival Virada

Tem música nova no repertório do Harmonia do Samba que será lançada no show da banda que acontece neste terceiro dia de Festival Virada Salvador. Para Xanddy, o hit ‘Piseiro’ vem forte para o Carnaval: "Eu acho que essa musica pode ser uma surpresa para nós. Ela tem uma linguagem muito próxima do que é o Carnaval pra gente", disse durante a coletiva de imprensa que aconteceu antes do show.

E vai ter muito Harmonia Raiz no repertório de hoje também. A ideia é fazer um grande ensaio para a gravação do DVD que acontece na próxima segunda-feira (06), no Wet Wild.

“Acho que colocaram o show da gente para segunda-feira de proposito. A gente traz hoje três musicas inéditas que irão selar o convite para estar na gravação do DVD. Hoje a gente vai experimentar aqui a gravação do dvd. A torcida vai sentir um gostinho do que vai acontecer na próxima segunda", adiantou.