Harmonia do Samba é a quinta atração confirmada do Folianópolis

A Banda Harmonia do Samba, comandada pelo vocalista Xanddy, é a quinta atração confirmada para a festa de 15 anos do Folianópolis, planejada para acontecer nos dias 30 e 31 de outubro e 01 de novembro de 2021, na Passarela Nego Quirido, em Florianópolis, Santa Catarina. Outros nomes já anunciados são Bell Marques, Durval Lelys, Tomate e Banda Eva, do vocalista Felipe Pezzoni. Assim como os outros carnavais fora de época, a exemplo do Fortal e Carnatal, o evento de Floripa também não foi realizado este ano em função da pandemia do novo coronavírus. Mas os produtores prometem que a festa será mais animada ainda, pois todos os envolvidos estão contando os dias para que chegue logo o momento da grande celebração. Até o final do ano, novos nomes serão divulgados.





Novo álbum de Silva tem Anitta, Criolo e João Donato

Chega ao mercado no dia 10 de dezembro o novo álbum de inéditas do cantor e compositor Silva, batizado de Cinco. Ao todo, são 14 faixas. O trabalho conta com a participação de Anitta, Criolo e João Donato. Com um público fiel, Silva tocou e cantou com Fernanda Takai, Lulu Santos e a partir de 2016, montou em combo MPB. Fez turnê da obra e gravou com Marisa Monte, fez duetos com Ludmila e Ivete Sangalo, abrindo ainda mais o espectro de suas canções. Com isso, ele chega a seu décimo álbum da carreira, onde viaja da MPB a soul music e ska, com escalas na bossa nova, jazz e samba. O álbum foi inteiramente produzido e mixado por Silva, que o fez de forma 100% analógica.





Banda CBX Samba Club retoma temporada acústica

Uma das gratas surpresas do samba e pagode baianos, a banda CBX Samba Club, comandada por Renanzinho, retoma as atividades de forma cuidadosa, por causa da pandemia que tem causado tanto prejuízo aos artistas. Domingo, a partir das 19h, o grupo faz show acústico no Bombordo (Av. Beira Mar, Ribeira). Ainda não é da forma que os rapazes gostam. Mas eles entendem que ainda não podem fazer shows como antigamente, quando reuniam multidões para dançar do jeito que seu nego gosta. Principalmente, quando eles cantam seu maior sucesso: Ó Paí Ó Papai, que resultou num clipe, tendo como cenário as ruas da Cidade Baixa, de onde eles vieram e mantém um público fiel.





Nei Lopes e Luiz Antonio Simas lançam Filosofias africanas





Depois de lançarem juntos o Dicionário da História Social do Samba, vencedor do Jabuti em 2016, os escritores Nei Lopes e Luiz Antonio Simas lançam mais uma obra de referência para o estudo de humanidades e da influência negra na formação do Brasil: Filosofias Africanas – Uma Introdução é uma obra didática que apresenta ao leitor o amplo repertório de intelectuais negros e suas produções.





TUM-TUM-TUM*





1 Oz Bambaz apresentam hoje (3), às 19h, em transmissão ao vivo no YouTube, no canal Varão Records, seu novo vocalista, Jack Fiais. Nascido em Salvador, o cantor tem muita experiência no pagode baiano. A Terra Music, produtora responsável pela gestão da banda, informa que está sendo preparado o lançamento de CD e videoclipe com músicas inéditas do grupo.





2 O cantor Luiz Antonio está lançando o EP #ComproVendoTrocoAMOR, com três faixas extraídas do projeto audiovisual homônimo, lançado em novembro. Luiz, que também é diretor, dramaturgo e ator, a partir deste novo trabalho passa a se apresentar com o pseudônimo Lui. Ele prepara uma temporada de shows para acontecer a partir de janeiro, em diversos espaços da cidade.





3 Acompanhada dos músicos Alexandre Babilônia (cavaquinho), Marcos Moura (violão 7 cordas), Liliu (marcação) e Corujito (pandeiro), a sambista Babi Soares se apresenta domingo (6), a partir das 15h, no Boteco Vip, que fica na rua Mata Atlântica, 1, no Vale dos Lagos, na Paralela. No repertório, canções como Canto das Três Raças, Reconvexo, Canto de Areia e Emoriô, além de inéditas.