Harmonia do Samba faz live para arrecadar doações; assista

Uma das bandas mais queridas do pagode baiano, o Harmonia do Samba promove nesta segunda-feira (20) uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube. O grupo se junta a uma série de artistas e bandas que têm promovido lives como forma de entreter o público e também de arrecadar doações.

Intitulada ‘Segunda em Harmonia’, a live começou às 18h com uma série de sucessos no repertório. “Vamos levar um pouco de harmonia para a casa da das pessoas e aproveitar para matar a saudade enquanto não podemos invadir os palcos. Será um momento também para estimular ações positivas nesse momento tão difícil que o mundo está passando”, pontua Xanddy.

A fim de garantir a cautela durante a live, a banda buscou tomar todas as medidas preventivas para que o evento fosse o mais socialmente responsável possível. Foi firmada uma parceria com a empresa Aganju Sustentabilidade, especializada em gestão social, para orientar a banda sobre os impactos sociais do evento. O trabalho buscou minimizar risco desde a pré-produção, a realização da live e até a mesmo a arrecadação de alimentos.Foram tomadas medidas como redução do número de pessoas ao mínimo possível, disponibilização de máscaras e álcool gel e até um atendimento online com médicos para avaliar riscos de todos os profissionais envolvidos.“Infelizmente, precisamos de uma equipe mínima para garantir a transmissão. Dispensamos todas as funções que não sejam essenciais ao momento. Queremos contribuir para que essa crise passe logo”, reforça Xanddy. Na chegada ao local, uma pessoa da produção fará a aferição da temperatura de todos os profissionais. De acordo com Leana Mattei, diretora da Aganju, “é importante que os artistas entendam que sua função social vai além do entretenimento. São formadores de opinião. Estamos felizes em poder contribuir com o Harmonia”. Depois da live, serão contabilizadas todas as doações recebidas.As doações arrecadadas durante a live do Harmonia serão direcionadas para a União Bahia um movimento gerido pela Liga do Bem e pelo Instituto ProBem, organizações já com credibilidade na área social, em Salvador. Essa iniciativa nasceu do movimento União BR, uma articulação nacional que mobiliza voluntários e doadores para minimizar os impactos do vírus em todo o país.O grupo tem atuado na distribuição de alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza para pessoas em vulnerabilidade social na Bahia e também em parceria com outros estados. De acordo com Nelinho Chagas, diretor da Liga do Bem, “a participação do Harmonia é uma forma de engajar mais pessoas para doar. A situação é crítica e fome não espera!”.

No site do movimento, é possível obter informações sobre as comunidades atendidas, fazer o cadastramento de organizações sem fins lucrativos que desejam ser beneficiadas pelo projeto e também realizar a prestação de contas para a sociedade. Caso surjam interessados em doar valores maiores do que as cotas disponibilizadas ou insumos materiais, deverão entrar em contato com a administração da banda por e-mail para receberem maiores orientações.