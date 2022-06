Harmonizou? Padre Fábio de Melo vira assunto na web após aparecer no Altas Horas

O padre Fábio de Melo, de 51 anos, virou assunto nas redes sociais após sua aparição no programa Altas Horas, da TV Globo. Surpresos com as mudanças estéticas no rosto do religioso, fãs questionaram se ele teria feito harmonização facial, febre entre os famosos.

Com o rosto mais inchado, o padre Fábio não fez nenhum comentário sobre suas mudanças estéticas. O programa, que fez uma homenagem ao cantor Fábio Jr., contou ainda com as presenças de Simony, Gustavo Mioto, Tony Garrido e outros artistas.

Eufóricos, alguns internautas fizeram piada com a aparência do religioso, enquanto outros ficaram na dúvida se ele realmente passou por algum tipo de procedimento estético.