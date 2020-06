Harry Potter, Barraca do Beijo 2; as estreias da Netflix em julho

O mês de julho marca a estreia de várias produções originais na Netflix. Com 73 novos títulos, entre temporadas de seriados, filmes, documentários, especiais e animes. Com novos filmes, como “A Barraca do Beijo 2” - continuação do longa de 2018 - , “Homem Aranha: de volta ao lar” - do universo expandido da Marvel - e o premiado “Sniper Americano”, a plataforma se destaca também pelos seriados originais.

Além da última temporada de “As Telefonistas” e a segunda de “The Umbrella Academy”, a Netflix estreia oito séries originais, como o “Curta Essa com Zac Efron”, que acompanha a busca do ator por técnicas de bem estar em uma viagem pelo mundo. Outro exemplo é o reality show “O Crush Perfeito”, que acompanha seis solteiros em busca de um romance em São Paulo. Ambos têm previsão para o dia 10 de julho.

No catálogo de documentários e especiais, o “Mistério Sem Solução”, que estará disponível a partir do dia 1º, acompanha novos casos sem repostas, entre mortes, desaparecimentos e eventos paranormais. Também no dia 1º, o documentário “Senna: O Brasileiro. O Herói. O Campeão”, que acompanha a vida de Ayrton Senna, um dos grandes pilotos de Fórmula 1 e considerado um ícone brasileiro.

Confira programação de estreias na Netflix em julho:

1º de julho

Sniper Americano

Finalmente… Sim! (1ª temporada)

O Homem que Mudou o Jogo

Lendas da Paixão

Mistérios sem solução

Senna: O Brasileiro. O Herói. O Campeão

Deadwind (2ª temporada)

O Sol de Riccione

The F**k-It List

O Homem nas Trevas

A lista de Schindler

De Volta para o Futuro

Gatinhas e Gatões

Patch Adams, o Amor é Contagioso

Elizabeth

Os Batutinhas

Minority Report - A Nova Lei

American Pie: Caindo em tentação

American Pie: Tocando a Maior Zona

American Pie – O Livro do Amor

American Pie: O último stifler virgem

#AnneFrank - Vidas Paralelas

Ride on time

Chico Bon Bon - O Macaquinho Faz-Tudo (2ª temporada)

Os Jovens Titãs em Ação

Pokémon - A Série: Sol e Lua

2 de julho

Warrior Nun (1ª temporada)

3 de julho

As Telefonistas (temporada final - parte 2)

Uma Mente Canina

O Clube das Babás

O Grito - Origens

Kit de Sobrevivência (1ª temporada)

Desperados





6 de julho

Jane The Virgin (5ª temporada)

8 de julho

Ligue Djá: O Lendário Walter Mercado

Yu-Gi-Oh! (1ª e 2ª temporadas)

9 de julho

2020 - Japão Submerso

O Último Guardião (4ª temporada)

10 de julho

Curta essa com Zac Efron (1ª temporada)

O Crush Perfeito (1ª temporada)

The Old Guard

Oi Ninja (3ª temporada)

As Épicas Aventuras do Capitão Cueca no Espaço

14 de julho

Drogas: Oferta e Demanda

Somos Um Só

Urzila Carlson: Overqualified Loser

Jack Whitehall: I'm Only Joking

15 de julho

Desejo Sombrio (1ª temporada)

Top Gun - Ases Indomáveis

Operação Autoestima: Antes e Depois (1ª temporada)

Astro Boy

16 de julho

Casamento à Indiana (1ª temporada)

Encontro Fatal

Homem Aranha: De Volta ao Lar





17 de julho

Cursed - A Lenda do Lago (1ª temporada)

Boca a Boca (1ª temporada)

18 de julho

Lista Negra (7ª temporada)

21 de julho

Street Food: América Latina (Especial)

Como vender drogas online (rápido) (2ª temporada)

22 de julho

Nova York Contra a Máfia (minissérie)

23 de julho

Larva: Ilhados - O Filme

24 de julho

A Barraca do Beijo 2

É o Bicho!

Vem Cantar! Espanha (1ª temporada)

Dragões - Equipe de Resgate: Os segredos do Melo-Draco





26 de julho

Good Girls (3ª temporada)

29 de julho

Magos do Cubo

30 de julho

Transformers: War for Cybertron Trilogy

Harry Potter e a Câmara Secreta

31 de julho

The Umbrella Academy (2ª temporada)

Vis a vis: El Oasis

Ninguém Mandou (1ª temporada)

As informações são do Jornal O Povo.