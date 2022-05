Harry Styles comenta cena de nudez em 'My Policeman': 'Me senti vulnerável'

Além de lançar Harry's House e alcançar a 5ª melhor estreia de um álbum na história do Spotify Global, o cantor Harry Styles tem se ocupado com o outro lado artístico, a atuação. O músico estrela dois filmes que serão lançados ainda este ano, My Policeman e Não Se Preocupe, Querida.

Em entrevista ao The Howard Stern Show, o artista falou sobre a experiência de gravar cenas de nudez no filme My Policeman e como 'negociou' para não aparecer completamente nu no produto final.

Segundo a revista Variety, o cantor disse na entrevista: "Me senti vulnerável. Eu nunca havia beijado alguém em frente a uma câmera antes e foi como deixar uma parte de mim ir embora, de certa forma. Eu não fiquei nu em Não Se Preocupe, Querida, mas fiquei em My Policeman. Não tem pênis no corte final, mas tem bunda. Acredito que a parte mais importante é ter confiança. Se você conversar direito com todos os envolvidos, ajuda bastante "

Na trama, o artista interpreta um policial gay da década de 1950 que é casado com uma mulher, mas mantém um relacionamento com um homem.

Harry ainda falou sobre a confiança necessária para atuar: "É preciso muita confiança se você quiser dar tudo de si. Poder confiar no seu diretor é um presente. Isso ajudou muito. Foi realmente uma experiência muito boa trabalhar nesse filme".

My Policeman ainda não tem data de lançamento definida, mas Não Se Preocupe, Querida tem estreia marcada para o dia 23 de setembro.