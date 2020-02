Harvey Weinstein é condenado por ataque sexual e estupro

O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein foi condenado a 25 anos de prisão por ataque sexual e estupro. A decisão foi expedida nesta segunda-feira (24), por um júri em Manhattan, nos Estados Unidos.

Aos 67 anos, Harvey Weinstein era acusado de cinco crimes, mas foi absolvido em três. O ex-produtor foi condenado por ter atacado sexualmente a ex-assistente de produção Mimi Haleyi e estuprado Jessica Mann, que foi aspirante a atriz.

A sentença foi deferida após cinco dias de deliberação do juri. Na manhã desta segunda-feira, Harvey chegou ao local de bom humor. Com o auxílio de uma andadeira, ele parou para falar com jornalistas e tirou foto com algumas pessoas.

O caso de Harvey Weinstein é um dos mais emblemáticos do movimento Me Too, que inspirou mulheres a tornar públicos os casos de abuso sexual contra homens poderosos.

Apesar da condenação nos dois casos, o ex-produtor acabou absolvido na acusação mais grave, a de ataque sexual predatório. Caso condenado, ele iria para a cadeia para o resto da vida.

Crime

Em um dos crimes, Weinstein foi acusado de fazer sexo oral à força com Mimi Haleyi, na casa dele em Nova York em 2006. A mulher conta que foi convidada pelo ex-produtor após trabalhar em algumas de suas produções de TV.

"Em algum momento, logo que o encontrei lá, ele meio que veio em minha direção e se lançou contra mim", disse ela. "Levantei-me do sofá e disse: 'Não, não, não", relatou.'

Weinstein então a empurrou para um quarto, onde caiu de costas na cama. Lá, ele a segurou e forçou sexo oral nela.